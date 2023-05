Numana, presentato il calendario della stagione estiva: oltre 150 eventi gratuiti. Tra gli ospiti Gabriele Cirilli, Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet

Risate e divertimento saranno assicurati dalla rassegna Smile Numana. E poi ecco il Gran galà della danza, volti dello spettacolo e della cultura italiana in “Non a voce sola”, laboratori per i più piccoli

NUMANA – Oltre 150 eventi, tutti gratuiti, animeranno l’estate di Numana. Grandi nomi nel calendario ufficializzato oggi (25 maggio) in municipio dal sindaco Gianluigi Tombolini, il cartellone degli eventi della stagione estiva 2023. «Il calendario è il prodotto del grande sforzo organizzativo svolto dai nostri uffici comunali, a partire dalla ricerca e dalla valutazione delle proposte passando per l’ingaggio degli artisti fino alla promozione senza tralasciare il rispetto di tutte le normative e le disposizioni in materia di sicurezza. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor che con il loro fondamentale sostegno e con la loro fiducia hanno reso possibile la realizzazione e la gratuità del nostro programma. Un ringraziamento particolare va anche alla Regione Marche che, valutando positivamente il progetto del bando accoglienza presentato dal nostro Ufficio Turismo e Cultura, ha contribuito all’attuazione della nostra rassegna di cabaret», ha detto il primo cittadino.

Risate e divertimento saranno assicurati con la rassegna Smile Numana che ospiterà comici del calibro di Valentina Persia l’8 luglio in “Se 40 me dà tanto”, Pino e gli Anticorpi il 15 in “Live in Tokyo”, Gabriele Cirilli il 22 in “Live”, il 29 Piero Massimo Macchini in “Radical grezzo” e venerdì 4 agosto Comedy ring, un format in cui sul palco diversi artisti si sfideranno a colpi di battute presentato da Beppe Braida.

Il salotto di Numana, piazza del Santuario, sarà teatro di approfondimenti e riflessioni con incontri e talk show dove parleranno grandi voci e volti dello spettacolo e della cultura italiana: l’attore Paolo Conticini il 16 luglio, Vittorio Sgarbi il 24 per la rassegna “Non a voce sola” e l’insolito duo rappresentato da Dario Vergassola e dal professore Paolo Crepet il 25 agosto. Un evento speciale in stile cinema è in programma a fine giugno, top secret ancora ma che potrebbe essere il frutto della visita del regista Carlo Vanzina a Numana qualche settimana fa.

Le emozioni saranno affidate ai grandi eventi classici dell’estate numanese come il “Gran galà della danza – powered by Coal” il 5 agosto, durante il quale sarà festeggiata la 24esima Bandiera blu, l’ensemble musicale della Fisorchestra marchigiana il 6, il concerto all’alba il 14 agosto e la festa della Madonna Assunta con il suggestivo momento in cui la statua della Madonna emerge dall’acqua e il grande spettacolo dei fuochi d’artificio finali. I più piccoli si divertiranno con le letture animate e i laboratori della biblioteca sotto le stelle, con “Le Rue des enfants”, divertente serata di giochi e spettacoli, con il famoso mago illusionista Andrea Paris e con spettacoli di arte circense e performativa come il Numana circus festival il 2 settembre e l’Art festival Numana il 2 luglio, che in questa seconda edizione proporrà una spettacolare esibizione di slackline in sospeso tra il palazzo comunale e la chiesa di Numana, e il Performart il 30 luglio.

Non mancherà la movida con le serate di animazione e music show in programma in piazza Miramare a Marcelli: “Non Solo Novanta” (con Dj Patani, Dj Sturari, Dj Nocelli, Dj Gigli), i Kasino Latino e Remember Disco dance di dj Falcetelli che porterà sul palco ospiti icone degli anni Ottanta come Gazebo di “I like Chopin” e i Martinelli di Comanchero.