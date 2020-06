Numana, aperitivo e sconto per i turisti con il certificato di Numanità. Al via gli eventi

NUMANA – Neri Marcorè, Umberto Galimberti, Mogol, Alessandro Sallusti, Stefania Craxi, Baz, Leonardo Manera e Paolo Migone. Sono solo alcuni dei big del mondo della cultura, della musica, del giornalismo, della politica e della comicità che animeranno le serate estive a Numana. «Se solo due mesi fa mi avessero detto che avrei presentato gli eventi estivi non ci avrei creduto, invece siamo riusciti a portarli a casa, sia nel rispetto delle misure di sicurezza sia dei cittadini che dei turisti, perché i nostri spettacoli sono tutti gratuiti», ha dichiarato il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini alla conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo “Numana New Life” tenutasi ieri sera a Piazza Nuova.

Ad aprire la stagione estiva venerdì 26 giugno sarà la Festa della Bandiera Blu in Piazza del Santuario a Numana dove arriverà il comico marchigiano Massimo Macchini, mentre la musica sarà curata da Veronica Key e la conduzione sarà affidata ad Alvin. A Marcelli invece si parte dal 28 giugno con “Le Cirque des Arts”, lo spettacolo di circo classico-contemporaneo con performance mozzafiato accompagnate da divertenti gag comiche.

I grandi eventi saranno aperti invece dall’attore e comico marchigiano Neri Marcorè che sarà a Numana il 19 luglio, in piazza del Santuario, nell’ambito della nuova rassegna “Parliamone a Numana“, che proporrà interviste a personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del teatro, della politica e del giornalismo. Il 23 luglio sarà la volta del filosofo Umberto Galimberti, mentre il 1° agosto a Numana arriverà il produttore discografico Mogol. Il 6 agosto toccherà al giornalista Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Il Giornale, mentre a chiudere la rassegna a fine agosto ci penserà la senatrice Stefania Craxi, già sottosegretario agli Esteri e presidente onorario della Fondazione Craxi.

Marco Santini, musicista e maestro

I venerdì di luglio ed agosto saranno allietati dalle melodie del Festival Musicale, l’altra new entry del cartellone estivo numanese 2020: a dirigere i momenti musicali ci penserà il maestro Marco Santini che proporrà spettacoli dove ad alternarsi saranno musicisti, cantanti e artisti. Tra i momenti musicali ci sarà anche l’appuntamento del 5 luglio in piazza del Santuario con lo showman Francesco Capodacqua che tornerà in Riviera il 23 agosto in piazza Miramare a Marcelli, mentre il 13 agosto ci sarà la band itinerante Gli sbandati Maching Band che porterà le sue melodie lungo le vie di Numana.

Da sempre meta vacanziera per le famiglie, l’estate targata Numana non trascura neanche quest’anno i più piccoli. Per loro arriverà il Mago Lupis, che allieterà la serata del Ferragosto con giochi di magia e illusione. La sera prima del Ferragosto si terrà il classico appuntamento con i fuochi pirotecnici che terrà tutti con il naso all’insù a guardare lo spettacolo di luci nel cielo. Per i bambini, ma anche per i genitori, ci sarà anche il revival musicale anni ’80 con la performance di Jeeg Robot e le colonne sonore dei cartoni animati di quegli anni.

La luce sarà protagonista anche quest’anno nelle serate dedicate al Videomapping dove grandi e bambini scruteranno il cielo per godere delle coreografie digitali in 3D. Per gli amanti della lettura, torna la rassegna del lunedì “Un libro che passione” in piazza Nuova.

Paolo Migone, comico

Anche quest’anno non potevano mancare i comici di Zelig per la rassegna “Smile Numana”, regaleranno sorrisi ai marchigiani e ai turisti che sceglieranno la Riviera del Conero come meta per le vacanze: si parte il 4 luglio con il comico e imitatore Claudio Lauretta, l’11 luglio sarà la volta di Leonardo Manera, il 18 luglio toccherà a Baz, mentre il 29 luglio ad allietare la serata ci penserà Francesco Gioacchini lo showman sirolese. A chiudere la stagione delle risate sarà il 16 agosto il comico di Zelig Paolo Migone.

«Siamo pronti a vivere questa nuova emozione del 2020» ha dichiarato il sindaco Tombolini, nel ricordare che a partire dal 1° luglio prenderà avvio anche l’appuntamento con i mercatini del martedì e del giovedì che animeranno le vie di Marcelli fino alla prima settimana di settembre, mentre da giovedì 2 luglio torna anche il mercatino di oggettistica che proseguirà anche ad agosto. Da martedì 7 luglio invece ci sarà il mercatino dell’artigianato (anche ad agosto).

Numana e Marcelli faranno da cornice anche al mercatino “Riviera Artigiana” promosso dalla Confartigianato che prenderà avvio il 26 giugno per concludersi il 9 settembre. Il lunedì appuntamento fisso con il mercatino di “Campagna Amica” a Marcelli e il venerdì a Numana con “La Piazzetta dei Sapori” (da luglio).

La grande novità di quest’anno è il “Certificato di Numanità”: si tratta di «un certificato di ringraziamento a firma del sindaco – spiega Tombolini -: le strutture ricettive che hanno aderito potranno offrire al turista un aperitivo o uno sconto sulla prossima. È un modo per ringraziare per chi ha scelto di trascorrere le sue vacanze a Numana, facendo ripartire l’economia del territorio». Non sono strutture ricettive, ma anche negozi.

Un momento della conferenza stampa

Confermato anche quest’anno il trasporto turistico gratuito con 3 linee giornaliere, a partire dal 4 luglio al 30 agosto, che collegheranno il territorio di Numana e Marcelli dalle 9 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.30. A questi si aggiungeranno 3 bus serali dalle 20.30 alle 00.30 dal 4 luglio al 30 agosto.

Ovviamente per le misure anti contagio i mezzi avranno una capienza ridotta rispetto al normale, con un 50% di posti in meno, ma le corse sono state intensificate per garantire la mobilità.

Per controllare in tempo reale la disponibilità delle spiagge libere sul sito del Comune di Numana è possibile accedere ad un’area dove si può monitorare l’affluenza alle spiagge per evitare assembramenti e traffico.