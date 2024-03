Numana, l’ambasciatore Joe Donnelly affascinato dal Conero

NUMANA – E’ rimasto stregato dal Conero l’ambasciatore statunitense presso la Santa Sede a Roma Joe Donnelly in visita a Numana nel fine settimana appena trascorso (3 marzo). Ad accoglierlo il sindaco Gianluigi Tombolini. Una vacanza di piacere che il delegato statunitense si è concesso con la moglie e, come da protocollo, coi membri della sua scorta.

Una decina gli uomini incaricati della sua protezione, cui si sono aggiunti anche gli agenti della Guardia di Finanza, della polizia e dei carabinieri. E’ arrivato da Ascoli dove venerdì sera (1 marzo) ha assistito ad un concerto. Donnelly ha scoperto la Riviera del Conero online e ha voluto approfittare della sua trasferta marchigiana per visitarla. Una toccata e fuga in realtà ma tanto è bastato per rimanere affascinato.

Il primo cittadino ha affermato: «L’ambasciatore ci ha detto che è rimasto incantato dalle foto che ha visto della Riviera sul web. Ha gradito molto il fatto che Numana si trovi all’interno di un Parco. Ha prenotato e da lì si è messa in moto la macchina. Come consigliere del ministro Antonio Tajani tramite la Farnesina sono entrato in contatto con la sua segreteria dandogli il massimo dell’assistenza in loco. Ci siamo incontrati e c’è stato uno scambio di doni. Gli ho portato un libro sulle Marche sottolineando che questa è l’unica regione d’Italia al plurale e un depliant bilingue. Abbiamo parlato della costa, del fatto che abbiamo spiagge che sono raggiungibili solo via mare. Donnelly è un appassionato di mare, ha anche una barca e ha assicurato che ci verrà a trovare di nuovo».