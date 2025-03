Numana, al via la stagione turistica estiva 2025

NUMANA – Numana è pronta a partire in grande per la stagione turistica 2025. “La giusta rotta: fare turismo Numana 2025” è stato il titolo dell’incontro di ieri pomeriggio (13 marzo) al cinema Italia con esperti del settore accoglienza e della promozione turistica pensato per fornire strumenti concreti e aggiornamenti strategici agli operatori del settore turistico, cui non è mancato il saluto del governatore Francesco Acquaroli che proprio in queste ore ha lanciato il video promozionale delle marche con Gianmarco Tamberi. E’ stato presentata la prestigiosa partnership De Cecco a dare una spinta alla promozione del territorio. Si punta ad attrarre turisti dal Nord Italia e anche dalla Germania, a studiare modelli di turismo esperienziale e a destagionalizzare l’offerta dalla primavera all’autunno. Importante il ruolo degli operatori turistici in questo contesto, definiti “ambasciatori del territorio”.

I progetti

Tanti i progetti in corso, tra cui quelli per la passeggiata “coperta” con rifacimento e creazione del marciapiede nella parte nord del litorale. Confermato il trasporto pubblico gratuito e più di cento eventi serali per l’estate. A fare gli onori di casa il sindaco Gianluigi Tombolini. Presenti il professor Silvio Cardinali, docente di Marketing all’Università Politecnica delle Marche ed esperto di Management dei servizi turistici, Massimo Paolucci, direttore Marketing dell’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito e Fabrizio Pirani, Omnigraf Italia web specialist. L’importanza del web nella conoscenza di Numana come Regina della Riviera del Conero è stata enfatizzata da qualche numero a supporto, relativo alla stagione 2024: quasi un milione e mezzo di visualizzazioni del sito “Turismo Numana”, con la metà circa italiane ed il resto dei paesi europei di lingua tedesca e 300mila click sui siti delle singole strutture nostre ricettive. Al termine dell’incontro è stata presentato dal sindaco il video della nuova campagna di promozione e comunicazione per dare così inizio alla stagione turistica 2025.