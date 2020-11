Numana, 5 cittadini positivi al Covid e 2 in isolamento. Le raccomandazioni del sindaco

NUMANA- A Numana la situazione Covid è da giorni stazionaria e ad oggi si registrano solo 5 casi di cittadini positivi e 2 casi si persone in isolamento fiduciario continuamente monitorati. Il sindaco Gianluigi Tombolini informa che la nuova organizzazione del servizio di trasporto scolastico non presenta criticità e che tutte le scuole del territorio sono state dotate di banchi singoli.

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana

«Sulla base delle misure previste nel recente D.P.C.M., si è provveduto alla chiusura del Museo Antiquarium e della Biblioteca comunale; le società sportive locali stanno operando nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle Federazioni di appartenenza- afferma il primo cittadino-. Ad oggi non si segnalano arrivi nel territorio di residenti e non, provenienti dalle regioni per le quali il governo ha stabilito la chiusura. Ad ogni modo, l’Amministrazione comunale ha predisposto che la situazione venga continuamente monitorata tramite controlli del Servizio di Polizia Locale. Al fine di mantenere la situazione sotto controllo, raccomando a tutti i cittadini numanesi di rispettare in modo scrupoloso, come fino ad ora hanno fatto, dimostrando senso di responsabilità, le indicazioni e le restrizioni previste dall’ultimo D.P.C.M. del 3 novembre scorso».

I servizi comunali sono garantiti con personale dipendente che opera sia in presenza che in smart working; l’accesso degli utenti è consentito esclusivamente tramite appuntamento, che verrà fissato telefonicamente o tramite mail ai numeri e agli indirizzi indicati nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.numana.an.it. Inoltre, all’ingresso del palazzo comunale, che è stato nuovamente igienizzato e sanificato, è stato collocato uno scanner per la misurazione della temperatura e la verifica dell’uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Comune di Numana ha messo in campo diversi servizi ed interventi a favore di singoli e famiglie colpiti economicamente dall’emergenza Coronavirus. Nei mesi di aprile e maggio sono stati erogati buoni spesa e buoni carburante; nei mesi di luglio e agosto i contributi per canoni di affitto. In qualsiasi momento dell’anno è possibile fare richiesta per le agevolazioni sulle utenze di acqua, luce e gas e per la riduzione del costo del trasporto pubblico locale per studenti, lavoratori e anziani. E ancora richiesta per esonero/riduzione pagamento servizi mensa e trasporto scolastico; entro il 13 novembre per la riduzione del 50% sulla T.A.R.I in favore delle famiglie colpite dal Covid; entro il 20 novembre 2020 è possibile chiedere il rimborso per la spesa dei libri di testo. Per tutti gli interventi è necessario l’ISEE.

Infine, il Comune ha espresso la volontà di aderire al progetto “Lotta alla Povertà”, accreditato dal programma comunitario per la fornitura di prodotti alimentari. A partire da gennaio le famiglie più bisognose potranno usufruire del servizio di distribuzione dei prodotti alimentari, con cadenza mensile. Le modalità per fare domanda saranno rese note in seguito.