Novità urbanistiche a Castelfidardo, la parola alla Cna

CASTELFIDARDO – La Cna di zona Sud di Ancona è stata una delle poche associazioni ad esprimersi favorevolmente nei confronti di una pedonalizzazione di piazza della Repubblica a Castelfidardo, azione ritenuta necessaria sotto un punto di vista estetico e di potenziamento turistico. L’associazione ha condiviso quindi tutte le novità emerse dalla progettazione di questa nuova soluzione per il centro storico fidardense, non solo la pedonalizzazione della piazza, ma anche il cambio di viabilità in via Matteotti.

«Come dichiarato più volte in consulta economica, la Cna era però favorevole ad un “check up”, trascorso un adeguato periodo di tempo dall’implementazione del nuovo impianto urbanistico, per verificarne eventuali ricadute negative – ha commentato Andrea Cantori, segretario della Cna di zona sud di Ancona –. Per tale ragione la struttura sindacale della Cna ha aperto una fase di ascolto che si è conclusa. Le voci dei soci hanno giudicato positivamente le novità urbanistiche, sottolineando però alcune criticità. In primo luogo, per quanto concerne la piazza, i soci rilevano la totale assenza di una politica di animazione che accompagni questo progetto. Occorre quindi supportare questa scelta con una svolta da parte dell’amministrazione comunale: organizzare un calendario di eventi all’altezza della sfida, operare congiuntamente con le tante associazioni presenti a Castelfidardo in maniera tale da poter garantire un numero di eventi sufficienti a coprire l’intero arco annuale. Inoltre si sottolinea anche la necessità di qualche arredo in più. Per quanto riguarda porta Marina e via Matteotti, il senso unico in uscita con l’aumento dei parcheggi ha riscosso giudizi positivi, in particolare dagli esercenti di zona. Questo però ha creato una problematica importante inerente il capolinea per gli autobus e la difficoltà degli anziani di raggiungere il centro storico. L’amministrazione comunale ha attivato due circolari (A e B) che dovrebbero ovviare a questo problema ma i cittadini non conoscono questa opportunità. Il senso unico di via Matteotti dovrebbe essere invertito per invitare a venire in centro e non far passare l’accesso in centro per una via secondaria. Chiederemo di convocare la consulta economica per fare il punto sulle novità urbanistiche del centro storico. Da parte nostra abbiamo già ascoltato la voce dei nostri imprenditori che hanno rilevato aspetti positivi e negativi, alcuni degli effetti collaterali sono sicuramente preoccupanti e devono trovare una soluzione. In particolare ci riferiamo alla necessità di accompagnare la scelta di pedonalizzare piazza della Repubblica con una adeguata progettualità di animazione. Infine la questione degli autobus: occorre pubblicizzare meglio le due circolari presenti».

I lavori in centro

Cambio di viabilità intanto anche per i lavori di ripristino del condotto fognario di via Roma tra il civico 10 e il 22. Da martedì 6 febbraio fino al termine dei lavori (circa due settimane) sarà interrotto il transito su via Roma all’altezza del civico 10. Queste le disposizioni specifiche considerato che i lavori interesseranno buona parte della carreggiata, motivo per cui è necessario modificare l’organizzazione attuale della circolazione stradale tenendo conto del trasporto pubblico locale, degli scuolabus, del mercato settimanale del lunedì, dei residenti della zona del centro.

E’ istituita:

– L’interruzione della circolazione stradale di via Roma dal civico 10 al civico 22;

– Il divieto di sosta a tutti i veicoli in genere in via Roma tra il civico 10 e il civico 30;

– Il doppio senso di circolazione in via Roma tra piazzale Don Minzoni e il civico 22 e il contestuale limite massimo di velocità di 30 km/h;

– L’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che si immettono in piazzale Don Minzoni provenendo da via Roma.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, l’arrivo del mattino e la partenza per il ritorno a casa degli scuolabus si effettuerà in piazzale don Minzoni. L’Amministrazione e il Comando di Polizia locale ringraziano i volontari dell’Associazione Carabinieri in congedo che si sono messi a disposizione per tutelare il passaggio degli scuolabus in sicurezza.