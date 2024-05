La Nova Volley Loreto è promossa in serie C maschile

LORETO – Al PalaOlimpia di Castelfidardo a fare festa è stata la Nova Volley Loreto che ha ottenuto la promozione di serie C. Grande impresa dei ragazzi di coach Luca Martinelli che, pur perdendo al tiebreak il ritorno del playoff contro la Fidardense, grazie al successo pieno dell’andata ottengono la promozione. Straordinaria la partecipazione del pubblico loretano che ha fatto un tifo incessante per i giovani neroverdi.

«I ragazzi sono stati fantastici – ha detto coach Martinelli – capitalizzando la vittoria dell’andata e dimostrando di saper soffrire contro un’avversaria di valore». Raggiante capitan Alessio Albonetti che nel mezzo della festa con compagni e tifosi ha ricordato che «è stata durissima ma ce la siamo meritata e ora festeggiamo. Grazie a tutto il popolo neroverde che è venuto a fare il tifo e ci ha sostenuto dandoci una grande spinta».

Il risultato può dirsi inatteso perché il gruppo ulteriormente ringiovanito rispetto all’anno scorso, era partito per ottenere una tranquilla salvezza e invece, certificata la qualificazione alla Poule Promozione in rimonta, è diventata la mina vagante del torneo fino a rappresentare la squadra da battere e a tagliare il traguardo meritatamente.

Per il Presidente Franco Massaccesi «un risultato straordinario che va ascritto allo staff tecnico e ai ragazzi perché c’hanno sempre creduto e nello sport quando lavori duro poi di solito vieni ripagato». La promozione in C si aggiunge a quella straordinaria in serie D del gruppo under 17 campione territoriale e vicecampione regionale guidato da Paolo Calamante, al 6’ posto della squadra di serie B di coach Iurisci con 13 loretani su 14 in squadra.

«La stagione non è finita – aggiunge il Presidente – perché questa settimana comincia la serie finale per la promozione in serie D femminile e le ragazze di coach Battistini avranno tutto il nostro supporto per raggiungere anche questo obiettivo che per la Nova Volley sarebbe la ciliegina sulla torta di un’annata, quella del decennale dalla nascita della società, che sarebbe davvero da ricordare».

«Aspettiamo a tirare le somme – conclude – ma già così siamo l’unica società della provincia che tra settore maschile e femminile ha questi risultati e partecipa a questi campionati». Appuntamento con la finale playoff femminile contro la Incom martedì 21 maggio alle 21 al Pala Filonzi Ducci di Belvedere Ostrense e poi sabato al Palaserenelli di Loreto alle 17.30 per il ritorno con eventuale Golden Set in un palasport che si annuncia caldissimo.