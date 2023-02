Ancona, notte d’abusi etilici per tre persone, due all’ospedale

Gli interventi dei volontari della Croce Gialla in via della Montagnola, in via Raffaello Sanzio e in piazza Rosselli

ANCONA – Notte d’abusi etilici per tre persone che in diverse zone della città la notte scorsa sono dovute ricorrere alle cure e al soccorso della Croce Gialla. Prima è toccato a un venticinquenne nigeriano trovato in preda all’alcol e ancora con la bottiglia in mano in via della Montagnola, dietro alla Coop all’altezza del Centauro Dorico. I volontari della Croce Gialla lo hanno soccorso e lo hanno portato prontamente all’ospedale di Torrette. Poi i soccorsi sono stati chiamati da via Raffaello Sanzio, da parte di alcuni condomini che hanno visto una persona a terra proprio sotto al proprio palazzo. La donna, di origini irlandesi, aveva una ferita alla testa, dovuta probabilmente alla caduta per effetto dello stato di ubriachezza: è stata soccorsa dalla Croce Gialla e portata anche lei all’ospedale di Torrette. Infine un intervento in piazza Rosselli per un giovane marocchino di 27 anni che era stato visto crollare a terra, la chiamata è giunta alla Croce Gialla perché si pensava in un primo momento a un investimento. Invece il giovane, in preda all’alcol, correndo era finito contro un palo che lo aveva messo ko. In seguito all’intervento dei volontari il ragazzo s’è poi ripreso e non è stato necessario portarlo all’ospedale.