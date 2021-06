Non solo lotta al degrado, a Sappanico primo torneo di biliardino solidale

ANCONA – È stato organizzato in una settimana raccogliendo 40 adesioni. Sappanico va oltre le proteste del degrado e segna il primo torneo solidale di biliardino.

Ad organizzarlo sono stati Fabio Mecarelli e Paolo Baggetta, due residenti che da tempo combattono il problema dei ruderi e della strada per una frazione che merita più cura e attenzione da parte del Comune. A partecipare sono stati grandi e bambini che si sono affrontati in più turni e più categorie. Per partecipare infatti andava fatta una iscrizione e dare un contributo.

La premiazione





«Il ricavato lo abbiamo dato alla parrocchia di Sappanico – spiega Mecarelli – che utilizzerà il contributo per acquistare beni alimentari da fare ai più bisognosi». I vincitori sono stati una coppia di Varano, per la categoria degli adulti, e una coppia di Osimo per la categoria dei bambini. Il torneo infatti ha visto arrivare a Sappanico, nel piazzale della chiesa, tanti residenti provenienti anche da fuori. Ai vincitori sono andati una bottiglia di vino e un salame.