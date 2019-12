Siamo andati a curiosare tra le casette di legno in corso Garibaldi e in piazza Cavour dove si possono trovare addobbi per l'albero, dolci e pensierini originali da regalare

ANCONA- Natale, tempo di regali. Per chi cerca qualcosa di originale e utile, nel tradizionale mercatino con le casette di legno lungo corso Garibaldi e ai piedi della ruota panoramica in piazza Cavour, si può trovare il pensierino perfetto. Bigiotteria, cappelli, sciarpe, prodotti naturali, dolci e articoli natalizi per rendere magica l’atmosfera della propria casa.

Curiosando tra i vari oggetti in mostra, si rimane incantati dalle meravigliose palle per addobbare l’albero. Coloratissime e originali, sono in vetro soffiato e decorate interamente a mano. Da quelle con i paesaggi a quelle ornate con i cristalli, c’è solo l’imbarazzo della scelta

«Per molte persone comprare una pallina nuova ogni anno è diventata una tradizione. In questo modo, piano piano, addobbano tutto l’albero- spiega Massimiliano Berardi-. La palla viene anche regalata perché è segno di buon auspicio, soprattutto a Natale».

Carini, utili ed economici, i prodotti profumati sono tra i pensierini più apprezzati. Da Assisi arrivano i sacchetti alla lavanda, di tutte le forme, riproducono anche la scena della natività. Ci sono poi le saponette a base di ingredienti naturali, fatte a mano, di tutti i colori e di tutte le profumazioni. Tra quelle che vanno per la maggiore pompelmo, fiore, anice, lavanda e cioccolato. A dare quel tocco in più la bellissima decorazione natalizia sopra la saponetta, diversa per ogni profumazione.

Chi invece non vuole presentarsi a cena a casa di amici a mani vuote, può stupire tutti portando deliziosi torroni e cioccolate artigianali, oppure, liquori al cioccolato.

