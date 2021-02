Entra in negozio con una borsa schermata, arrestato ladro seriale

Era ricercato in tutta Europa. I carabinieri lo hanno preso ad Ancona, da Scout, in piazza Roma, dentro un’attività di abbigliamento

ANCONA – Tradito da una borsa schermata con l’alluminio con la quale avrebbe tentato di rubare capi di abbigliamento trend prima di dileguarsi nel nulla. Per lui non era nemmeno la prima volta. Un ladro seriale ricercato in tutta Europa e che ha finito la sua “carriera” ad Ancona. Ieri sera i carabinieri del Norm lo hanno arrestato dopo un intervento fatto attorno alle 19, in un negozio di piazza Roma.

I carabinieri in Piazza Roma ad Ancona (foto di repertorio)

Il ricercato, 20 anni, romeno, senza fissa dimora, aveva una borsa schermata con l’alluminio, di quelle che utilizzano i ladri per evitare che suoni l’antitaccheggio. Era solo quando è entrato da Scout, negozio trend con capi di abbigliamento all’ultima moda. La commessa si è insospettita e ha chiamato il 112 perché il cliente aveva con sé una strana borsa. All’arrivo dei militari, guidato dal capitano Vittorio Tommaso D’Elisa, il giovane ha cercato di nascondersi tra gli scaffali. I carabinieri lo hanno identificato e controllata la borsa c’era la schermatura. La centrale segnalava un alert nei suoi confronti e approfondendo l’indagine è emerso che l’autorità giudiziaria romena aveva emesso, a gennaio di questo anno, un mandato di arresto europeo per due scippi violenti consumati nel suo paese nel 2016 e per i quali è stato condannato in via definitiva. Il 20enne era noto anche alle autorità italiane visto che tra giugno e dicembre scorso aveva commesso tre furti di abbigliamento in negozi siti due a Pesaro e uno a Riccione.

Il romeno è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Montacuto in attesa delle procedure per l’estradizione.