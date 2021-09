ANCONA – «Estensione del Green pass ai dipendenti pubblici? La gran parte delle persone capirà che è una misura di assoluto buon senso e, come si dice in Ancona, senza tante “gnagnere” si adegueranno». Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, parlando con i giornalisti all’indomani del via libera unanime da parte del Consiglio dei Ministri all’introduzione dell’obbligo di esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, inclusi quelli della pubblica amministrazione, fra i quali appunto ci sono anche i Comuni.

Dal 15 ottobre scatterà l’obbligo di esibire il Green pass, fino a fine anno (31 dicembre, periodo previsto per il termine dello stato d’emergenza) per accedere a tutti i luoghi di lavoro, dalle fabbriche, agli uffici, oltre che negli studi professionali e agli uffici della pubblica amministrazione, come i Comuni.

La sindaca di Ancona, nonché presidente Anci Marche, dopo essersi espressa favorevolmente nei confronti del provvedimento, fa notare che «l’obbligo di Green pass estenderà la sicurezza per tutti noi nei luoghi lavoro e nelle attività, anche fuori dai luoghi di lavoro, e questo aiuterà a spingere ancora di più la ripresa, non solo del lavoro, e quindi delle attività economiche, ma la ripresa della vita in modo che cominci ad assomigliare a quella che avevamo prima del Covid».

Insomma secondo la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, l’estensione della certificazione verde a tutti i lavoratori, rappresenta «un passo importante» oltre che «una buona notizia che doveva arrivare, forse anche prima».