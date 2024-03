La Ocean Viking è arrivata al porto di Ancona

ANCONA – È arrivata intorno alle 17,30 circa di oggi – lunedì 18 marzo – al porto di Ancona, banchina 19, la nave Ocean Viking dell’ong Sos Mediterranee. A bordo ci sono 336 naufraghi salvati nel corso di tre diverse operazioni di soccorso: una avvenuta il 13 marzo e altre due nella giornata del 14 marzo.

Sulla nave ci sarebbero, stando alle informazioni attuali, 32 minori stranieri non accompagnati (di cui 31 maschi e 1 femmina), 21 minori accompagnati (di cui 17 maschi e 4 femmine) e 283 adulti (di cui 252 maschi e 31 femmine). Da quanto si apprende, cinque bambini avrebbero un’età compresa tra 1 e 4 anni, 13 tra i 5 e i 13 anni, 35 persone avrebbero un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, 276 tra 18 e 50 anni, mentre 7 persone hanno più di 50 anni.

A bordo ci sarebbero anche due donne in stato di gravidanza. La maggior parte dei migranti arriverebbe soprattutto dalla Siria, poi seguono per numerosità Pakistan, Egitto e Mali. Le operazioni di sbarco non hanno ancora preso il via. Quello di oggi è in assoluto lo sbarco più numeroso di migranti avvenuto al porto di Ancona. I 32 minori non accompagnati dovrebbero essere tutti accolti nelle strutture delle Marche.