Naufraghi sulla spiaggia dei Gabbiani, turisti israeliani soccorsi al largo del Conero

ANCONA – Naufragano in mare, ma vengono recuperati dall’idroambulanza della Croce Rossa. È la disavventura accaduta ad un gruppo di turisti israeliani nel pomeriggio di oggi – 6 luglio al largo della caletta situata ai piedi del Monte Conero, ad Ancona.

Il mezzo di soccorso della Croce Rossa è stato allertato intorno alle 16,30 dalla centrale operativa della guardia costiera per intervenire in aiuto di una famiglia di 5 turisti di nazionalità israeliana, fra i quali anche dei minori, che in seguito ad un incidente in mare, è naufragato al largo della costa del Conero.

Gli operatori polivalenti di salvataggio della Croce Rossa Italiana di Ancona, li hanno recuperati nei pressi della spiaggia dei Gabbiani, da dove sono stati trasferiti al porto di Numana. Le condizioni di salute dei naufraghi, alcuni dei quali minori, sono stabili e nessuno di loro ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Fortunatamente si è risolto tutto solo con un grande spavento.