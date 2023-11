Ancona, si accende il Natale dal Viale al Piano. Niente pista sul ghiaccio in piazza Cavour

Per pattinare si dovrà andare in piazza Pertini. Piazza Stamira ospiterà invece il bosco degli elfi. Al porto, il fantastico presepe vivente. Ecco la mappa completa delle attrazioni in città

ANCONA – Al via oggi (25 novembre) il mercatino natalizio. Già da ieri mattina le tante bancarelle sono arrivate in piazza Cavour. Gli operai hanno montato i pannelli di legno sin dalla mattina presto. Fino all’ora di pranzo, c’erano ancora diverse casette chiuse, ma da oggi è tutto pronto.

Il Natale anconetano si veste a festa, ai piedi di Cavour e della ruota panoramica che gira colorata in musica. Niente pista di pattinaggio, però. È questo che hanno notato in tanti. In piazza Cavour, insomma, è rimasta solo la ruota come attrazione, insieme ai baracchini.

La pista sul ghiaccio traslocherà in piazza Pertini, accanto ai rinoceronti del Trubbiani, mentre la piazza che congiunge questa alla spina dei corsi diventerà uno splendido villaggio con gli elfi. L’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio, tiene a precisare che non ci sarà – al contrario degli scorsi anni – l’erba sintetica, ma sarà tutto vero, con alberi e piante reali.

E poi chiaramente il porto antico, senza dimenticare tutto il rione del Piano. Qui, infatti, ci sarà un mega luna park per i più piccoli che troverà ubicazione in piazza D’Armi. Gli eventi si svolgeranno prevalentemente il sabato e la domenica, per un weekend con i fiocchi. Il 26 e 30 dicembre, al porto antico, come dicevamo, spazio al presepe vivente del capoluogo marchigiano, che sbrilluccicherà di luminarie.

Non mancano le polemiche. A fronte dei tanti che plaudono la scelta della nuova giunta di installare le luminarie anche al Viale della Vittoria, per la prima volto dopo decenni di buio, dal centro storico – via degli Orefici e zone limitrofe – i negozianti e i residenti attaccano il Comune per il posizionamento errato (secondo loro) delle lucine di Natale.

«Quelle di via degli Orefici sono troppo distanti, messe male e ridicole. Meglio restare al buio», tuonano Raffaella Chiucconi e Roberta Pesaresi. Intanto, in piazza Cavour, è iniziato il conto alla rovescia anche per il concertone di Capodanno. Le bancarelle, qui, sono posizionate in modo circolare attorno alla piazza.

Le casette si guardano le une con le altre, forse anche per evitare le critiche dei commercianti di corso Garibaldi, che sostenevano che i baracchini di legno coprissero le loro vetrine e portassero via – per così dire – i clienti affezionati dai negozi del centro.