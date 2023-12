Natale, si accendono le luci nella Riviera del Conero

RIVIERA DEL CONERO – Tutta la Riviera del Conero è pronta a celebrare il Natale. La città di Camerano ha presentato il calendario degli eventi del Natale 2023 mettendo al centro la Natività che potrà essere qui vissuta in maniera unica perché rappresentata all’interno della Grotta Ricotti, che appartiene al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche. Il programma oltre a proporre questa esperienza straordinaria, realizzata grazie alla fondamentale collaborazione della Pro loco Maratti di Camerano, nelle giornate del 26 dicembre e 1 e 6 gennaio è ricco di altri eventi culturali a tema che allieteranno cittadini e visitatori della città situata nel cuore del Parco del Conero.

«La nostra città – dice il sindaco Oriano Mercante – ha la possibilità di rappresentare il contenuto religioso della Natività all’interno di una vera Grotta. La Natività di Gesù rappresenta sicuramente il momento più alto e significativo del calendario cristiano e ogni anno questo miracolo si rinnova, con la sua promessa di salvezza. Il presepe che tutti conosciamo nelle nostre case fa rivivere la nascita di Gesù Bambino, a Camerano abbiamo la possibilità di rappresentarlo in maniera vivente in uno scenario unico come la Grotta Ricotti. Sarà un’esperienza straordinaria per tutti coloro che parteciperanno e che sicuramente trasmetterà agli spettatori un’emozione forte che lega da sempre la nostra vita di cristiani a questo particolare periodo dell’anno».

«Le Grotte di Camerano dimostrano ancora una volta – sottolinea l’assessore al Turismo Giacomo Marincioni – di essere un elemento valoriale fondamentale del nostro sistema turistico. Nel 2023, come amministrazione, abbiamo investito sulla nostra “città sotterranea” e i risultati, anche se non definitivi poiché attendiamo la fine dell’anno, segnano numeri in crescita per gli accessi dei visitatori nelle Grotte. Stesso dicasi per i dati del turismo in generale che registrano un trend percentuale di crescita quasi a doppia cifra. A Natale Camerano si presenta con un’offerta integrata che, oltre al sistema ipogeo antropico, propone le sue bellezze paesaggistiche e i suoi prodotti tipici e della tradizione di cui, il Rosso Conero, è principe e che sicuramente allieterà le tavole imbandite, come tradizione vuole, di queste Feste». «E’ un calendario molto ricco di eventi – rimarca Barbara Mori, assessore con delega alla Cultura –. Nella grotta Ricotti oltre alla Natività sono previsti altri eventi, ma la città tutta propone un’offerta culturale importante che soddisfa le esigenze di un pubblico variegato, come lo spettacolo teatrale “Il Cancello”, performance sonora estremamente innovativa e immersiva, con tecnologie capaci di spazializzare i suoni. Tante le manifestazioni che si terranno nel centro storico, molte le iniziative per famiglie e bambini, senza dimenticare i percorsi marattiani, le mostre d’arte presepiale con artisti che hanno esposto opere anche in Vaticano e quelle di pittura. Particolare attenzione è stata data ai concerti, sono cinque quelli previsti durante le festività che si svolgeranno in maniera diffusa fra la sede del Municipio, le chiese di San Francesco e dell’Immacolata Concezione e, dopo tanti anni, al Palazzetto dello Sport. L’esibizione musicale prevista per martedì 19 dicembre sarà anche trasmessa in diretta radio e streaming».

«Il Natale è solidarietà – aggiunge Chiara Sordoni, assessore ai Servizi sociali – e alcune iniziative come “Scatole di Natale sospese” vanno in tal senso poiché dedicate alle fasce più deboli della nostra società: un segnale concreto di interessamento e vicinanza dell’Amministrazione per un Natale solidale ed inclusivo. Anche in occasione del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità e data scelta per l’accensione dell’Albero di Natale a Camerano, si è deciso di favorire iniziative natalizie al fine di sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale e sociale». Opera ha deciso di organizzare una serie di attività in grotta quali vere e proprie “sfide” fra generazioni come l’Escape Room “La spada maledetta” (il 29, 30 dicembre e 5 gennaio) e, ancora, cacce al tesoro e percorsi esplorativi. Per il 28 dicembre è invece previsto l’evento di punta con un percorso narrativo sul tema della Natività con la preziosa voce di Mauro Pierfederici per “Dialoghi in profondità” e, al fine di promuovere anche le ricchezze della Camerano “scoperta”, un percorso guidato alla scoperta del segno di Carlo Maratta.

Il Natale a Sirolo

Quest’anno il Natale a Sirolo si accende di una nuova luce che vuole far splendere lo spirito originario del Natale e che punterà molto sull’atmosfera e sui sentimenti veri delle persone. Le luminarie e le istallazioni natalizie, i decori in centro e nei quartieri che si sono illuminati a festa domenica 26 novembre, con la benedizione del parroco don Michele e la musica della banda “Città di Sirolo”, rappresentano un segno di luce e di speranza per mantenere viva l’atmosfera magica del Natale. «L’immagine di questo Natale sirolese sarà quella di un paese che vuole tenere accese le luci, come segno di coesione sul grande tema del contrasto alla violenza di genere, nonché di speranza e di attenzione sul significato del dono con numerose iniziative – dice il sindaco Filippo Moschella -. Le luminarie accese all’indomani della giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne vogliono essere faro di una amministrazione che si impegna a sensibilizzare le coscienze su un problema di tale portata, contro le tenebre della violenza. Il significato magico del dono sarà anche rappresentato, a Sirolo, dalla ditta i Com spa, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione degli strumenti di alta qualità a marchio Bontempi, presente in moltissimi paesi del mondo, che ha voluto condividere con l’amministrazione comunale una lodevole iniziativa denominata “Bontempi e l’albero che suona” volta a contribuire all’allestimento degli Alberi di Natale nelle principali piazze delle Marche, donando giocattoli musicali per arricchire l’immagine del Natale e far conoscere il piacere di suonare ai bambini». L’Amministrazione comunale inoltre, dopo aver concluso l’assegnazione delle ultime abitazioni libere dell’edilizia pubblica, ha stanziato anche quest’anno seimila euro per contribuire direttamente al pagamento delle bollette e affitti di fine anno delle famiglie sirolesi meno abbienti.

Il Natale a Numana

Numana si prepara a stupire residenti e visitatori con l’Igloo Christmas village, un magico mondo popolato da orsi polari, pinguini, renne, gnomi e tanti piccoli aiutanti di Babbo Natale avvolto da luci scintillanti e da alberi illuminati a festa, un luogo incantato che porterà la magia del Natale direttamente nel cuore del paese. Dal 3 dicembre al 7 gennaio, Numana si immergerà nell’incantevole atmosfera natalizia del Circolo Polare artico e della casa di Babbo Natale tra canti e concerti di Natale, giochi e laboratori per bambini che si svolgeranno all’interno dell’Igloo, mercatino dei Creativi del Conero e il presepe allestito dalla Pro Loco Humana Picena nel cortile di piazzale Cavalluccio. Non mancheranno le suggestive istallazioni luminose per selfie e speciali foto ricordo sia in centro storico che in Piazza Miramare a Marcelli e vari addobbi per tutto il paese. L’Igloo di Numana diventerà il cuore pulsante del Natale numanese, un vero e proprio centro di convivialità e golosità grazie anche alla collaborazione dei bar del centro storico che allieteranno l’atmosfera con dolci e bevande e doneranno le merende natalizie per i bimbi partecipanti alle attività. L’appuntamento inaugurale è per domenica 3 dicembre, alle 18, in Piazza del Santuario con l’accensione dell’Igloo Christmas Village e la festa con la musica di dj Antonio Patani che farà ballare grandi e piccini e darà il via al programma delle festività natalizie. «Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il lavoro instancabile di cittadini volontari e della Pro Loco Humana Picena – commenta il sindaco Gianluigi Tombolini – oltre alla collaborazione degli esercenti che hanno aderito e creduto nell’idea. Con l’Igloo Christmas Village desideriamo offrire a residenti e visitatori un’esperienza emozionante, creando un ambiente unico e magico che catturi lo spirito natalizio e avvicini le persone diffondendo la gioia e la fratellanza del Natale».