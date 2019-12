Natale a Falconara: karaoke, mercatino e Shopping by night

FALCONARA MARITTIMA – La musica sarà la protagonista dell’ultimo weekend prima del Natale, che si chiuderà domenica 22 dicembre con “El Karaoke de Natale”, organizzato dal gruppo Falconara Amarcord in collaborazione con il Comune. Proprio domenica, durante il karaoke, saranno simbolicamente donati alla città i tre defibrillatori acquistati con il ricavato di Sapori d’Autunno.

Oggi e domani (21 e 22 dicembre) saranno tante le animazioni in centro: fino alle 20 spazio al mercatino di Natale, tra l’isola pedonale di via Bixio e il mercato coperto, e dalle 16 in piazza Mazzini il Villaggio di Natale con Babbo Natale e i suoi folletti. In piazza Fratelli Bandiera, invece, i più piccoli troveranno il bosco degli elfi e in piazza Garibaldi gli animali cavalcabili in peluche. Dalle 18 alle 19.30 il Centro Pergoli si accenderà con lo spettacolo 3D mapping “Storie di Natale”.

Oggi pomeriggio, alle 17.30 in piazza Mazzini, arriverà “Il Circo di Natale”, mentre alle 16 l’associazione Persichetti organizzerà una Festa di Natale nella sede di via del Consorzio, e alle 21 l’auditorium Marini di via Marsala ospiterà lo spettacolo dell’associazione Artemusica “Un Natale tutto per voi”. Oggi sarà anche l’occasione per visitare la Pinacoteca francescana grazie al secondo appuntamento delle visite guidate “Andar per presepi: itinerari natalizi”. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza Sant’Antonio. Per prenotazioni si può telefonare al 3804319467 oppure mandare una mail a cultura@comune.falconara-marittima.an.it.

Gran finale domani, quando alle 16.30 in piazza Fratelli Bandiera ci sarà lo spettacolo di Natale con il Mago zeppola e alle 17.30 in piazza Mazzini partirà “El karaoke de Natale”, cui seguirà “Una vasca è per sempre”, ritrovo di Natale lungo via Bixio. Entrambe le iniziative sono organizzate da Falconara Amarcord in collaborazione con l’amministrazione comunale. Alle 18.30 in piazza Mazzini la Pro Loco Falconamare consegnerà al sindaco Stefania Signorini i tre defibrillatori acquistati con gli incassi della polenta del cuore durante la rassegna Sapori d’autunno. La domenica si chiuderà alle 21 all’auditorium Marini con il Gran Concerto di Natale dell’associazione Artemusica.

Nel frattempo a Palombina Vecchia continuano le iniziative di PalombiNatale che si chiuderanno oggi con Shopping by night. Stasera, al centro Le Ville, ci sarà una serata speciale: dalle 21 alle 23 tutti i negozi della galleria commerciale resteranno aperti. Ci sarà l’animazione e saranno offerti castagne, vin brulé, punch, cioccolato caldo, panettone e torrone.

