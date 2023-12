A Falconara arriva il Christmas Virtual Village

FALCONARA – In piazza Garibaldi, a Falconara, sbarca il Christmas Virtual Village: un grande villaggio di Natale virtuale. Sarà come entrare direttamente nella casa di Babbo Natale, con elfi e renne, immersi nel paesaggio del Circolo Polare Artico. La realtà aumentata permetterà di ricreare le ambientazioni natalizie grazie a visori ultramoderni, che permetteranno ai giocatori di immergersi nel metaverso. All’interno del villaggio, proposto a Falconara in esclusiva per le Marche, si potrà giocare e apprendere, conoscere le città italiane, il cosmo, cimentarsi in sfide che toccano diversi ambiti, dalla preparazione di ricette al mondo fantasy.

I lavori per l’allestimento della struttura partiranno mercoledì 6 dicembre, in vista dell’inaugurazione prevista per il giorno dell’Immacolata. Grazie alla realtà virtuale sarà possibile coinvolgere tutte le fasce d’età, dai 7 anni in su. «In un momento storico nel quale i videogame fanno parte della vita dei ragazzi, il Christmas Virtual Village offrirà ai giovani (ma anche ai meno giovani) la possibilità di essere protagonisti di un videogame dal vivo, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Si tratta di un allestimento unico nel suo genere, sperimentato con successo in Molise durante lo scorso Natale, che unisce gaming ed educational learning all’interno di una struttura gonfiabile di 100 metri quadri», spiega l’amministrazione.

L’allestimento è curato da VR Club, che oltre all’aspetto ludico ha sviluppato un programma di formazione per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Se il pomeriggio sarà dedicato al gioco, al mattino saranno protagoniste le scuole. Indossando il visore i ragazzi avranno la possibilità di effettuare percorsi formativi differenziati in base alla fascia d’età, in modo da avvicinare i giovani alla nuova tecnologia rappresentata dalla realtà virtuale. Si potranno visitare le principali città italiane, modellare in 3D utilizzando il visore, conoscere pianeti e stelle. Tutte le proposte, da quelle formative a quelle di gioco, sono molto coinvolgenti, nate per stimolare la cooperazione tra gli utenti. I giocatori, divisi in squadre, potranno cimentarsi in sfide di cucina, fantasy e futuristiche, adatte anche ai più piccoli.

«Il Villaggio virtuale rappresenta una novità assoluta per Falconara – commenta la sindaca Stefania Signorini – che può coinvolgere non solo i piccoli ma anche i ragazzi ed è anche a loro che abbiamo pensato quando abbiamo scelto di proporre questa attrazione. Videogame e realtà virtuale sono frutto di tecnologie innovative in grado di coinvolgere molto i giovani ed è per questo che, come dirigente del Cambi-Serrani, ho deciso di attivare quest’anno al Liceo Cambi il corso di videogames e realtà virtuale in collaborazione con l’Università politecnica delle Marche, il primo corso di questo genere attivato in una scuola superiore nelle Marche».

Il Christmas Virtual Village sarà inaugurato alle 17 dell’8 dicembre e poi sarà aperto il giovedì dalle 17 alle 22, il venerdì dalle, il sabato e la domenica dalle 17 alle 23. Sono previste aperture straordinarie nel giorno della vigilia dalle 10 alle 17, il giorno di Natale dalle 17 alle 24, il giorno di Santo Stefano dalle 17 alle 23, il 31 dicembre dalle 10 alle 17, il primo gennaio dalle 17 alle 23, mentre nel giorno dell’Epifania il villaggio sarà aperto tutto il giorno. Sarà chiuso in caso di maltempo o forte vento.