Natale ad Ancona con i lavori in corso: alcuni potrebbero concludersi a breve

In centro ci sono quelli di via Thaon de Revel, di corso Amendola, di via Montebello, di Capodimonte, di via XXIX settembre

ANCONA – Lavori in corso per le festività natalizie: Ancona si prepara ad accogliere l’ultimo assalto per lo shopping prima di Natale e lo fa con diversi cantieri aperti in città. C’è quello del parcheggio sopra la pista di pattinaggio del Passetto, che continua a sottrarre numerosi posti auto nella zona che va dall’Hotel Passetto alla piscina comunale di via Thaon de Revel. Poi quello che interessa parte di corso Amendola, dove vengono rifatti i marciapiedi, ma anche quello che riguarda il rifacimento di parte del muro di largo Casanova, il belvedere di Capodimonte, con annessi posti auto che non ci sono più proprio a causa dei lavori che si protraggono da mesi. Qui, tra l’altro, l’area dei lavori è delimitata non solo da una rete, come ovunque, ma anche da dei jersey di plastica, bianchi e rossi, che permettono il passaggio dei pedoni e che sono ormai da tempo lordati da escrementi di cani in diversi punti. Poi ci sono i lavori nella zona dell’ex Stracca, in via Montebello, che ne limitano la carreggiata, diventata a senso unico. E infine quelli che riguardano il rifacimento della passeggiata lungo-porto di via XXIX settembre, lavori che interessano la pavimentazione, le panchine – che nei giorni scorsi sono state già oggetto di critiche -, la pensilina, l’illuminazione della statua di Traiano e gran parte della balaustra fronte porto, ma anche l’area intorno a Porta Pia.

Lavori in corso Amendola

C’è chi protesta, come si può vedere anche da alcune scritte sui cartelli dei lavori in corso: Ancona cantiere aperto, anche durante il Natale, insomma, anche se alcuni di questi lavori potrebbero vedere la fine in breve tempo, come spiega l’assessore Stefano Foresi: «A Capodimonte i lavori sono completati, sia quelli del marciapiede, sia di tutta la parte delle mura panoramiche, manca soltanto la ringhierina che sta arrivando. In corso Amendola stiamo completando la prima parte, prima di Natale toglieremo il cantiere che si trova tra l’ex ospedale e il laboratorio analisi. Poi certamente continueremo con il resto di corso Amendola. In via Thaon de Revel i lavori procedono velocemente, speriamo di riconsegnare il parcheggio in primavera».