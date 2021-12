Il Natale di Ancona brilla in centro. Ma il Viale resta al buio. I commercianti protestano

ANCONA- Il Viale della Vittoria resta senza luminarie di Natale. Gli operatori insorgono. Da Piazza Cavour alla “liberata” via della Loggia è tutto uno scintillio di illuminazioni. Il centro città è vestito a festa. E la pioggia di luci accompagna anche la passeggiata tra i negozi del centro commerciale naturale di Corso Amendola. Solo il Viale resta al buio. Una scelta che non va giù ai commercianti.

La rivolta

«Hanno pensato ad illuminare dappertutto, meno che questa parte della città» lamenta Luigi De Matteis, titolare del Bar Diana. «Una volta questa era la parte più ambita di Ancona – continua De Mattesi – il fiore all’occhiello. Adesso sembra dimenticata da tutti, in primis dall’amministrazione». A onor del vero lungo il Viale non ci sono mai state le luminarie di Natale. Però, in effetti, stona un po’ tutto il clamore e l’atmosfera natalizia creata lungo le vie del centro tranne il Viale, che altro non è che una prosecuzione dell’arteria principale che attraversa il cuore della città. «C’è poco da dire, questa zona è stata completamente dimenticata – incalza Giusi Cangiani, titolare del Bar Cangiani a due passi dal Monumento ai Caduti – non sembra neanche Natale». Il clima di delusione dilaga tra i commercianti della zona. «Mi sono sentita anche con altri colleghi – prosegue Cangiani – e la pensiamo tutti allo stesso modo».

Il degrado

L’arredo natalizio avrebbe potuto dare tutt’altro tono a una parte di Ancona che oggi versa in un triste stato di degrado. Le pareti dei palazzi imbrattate dalle bombolette spray, scritte con pennarelli indelebili sul marmo bianco del Monumento. Per non parlare degli atti di vandalismo che tra la Pineta e il Viale stanno gettando nel panico i residenti. «Vogliamo fra presente all’amministrazione che questa parte della città non va dimenticata – incalza Cangiani – se lo ricordino per l’anno prossimo. Alla fine saremmo anche disposti a dare un contributo pur di non rimanere senza attrattive»

Le iniziative

Intanto in centro l’atmosfera è di tutt’altro tipo. Il BiAncoNatale ha portato una ventata di positività in un periodo in cui l’emergenza sanitaria lascerebbe poco spazio al clima di festa.

Massimiliano Polacco direttore generale Confcommercio Marche

E invece: la ruota panoramica, il mercatino e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Cavour, il villaggio di Babbo Natale, l’albero in Piazza Roma, via della Loggia restituita alla città dopo mesi di restauro con tanto di luminarie. Un’attenzione agli allestimenti che dona un’atmosfera quasi pre-pandemia. «L’Amministrazione comunale ha fatto un gran lavoro – afferma Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Centrali – a partire dal centro storico fino addirittura alle rotatorie. Auspichiamo che per il prossimo anno lo stesso clima di festa possa investire anche la zona del Viale, che da sempre rappresenta una delle peculiarità della città di Ancona».