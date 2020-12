Natale al Salesi di Ancona, i Vigili del Fuoco donano un sorriso ai bambini

ANCONA – Strappare un sorriso. Anche nelle difficoltà, anche con il covid. Si è svolta questa mattina (linedì 21 dicembre), seppur con qualche cambiamento rispetto agli anni passati, la tradizionale consegna dei regali ai bambini ricoverati al Salesi di Ancona da parte dei Vigili del fuoco. Il “Babbo Natale dei Vigili”, come di consueto, è stato organizzato dalle Patronesse del Salesi che hanno curato in tutti i dettagli l’iniziativa. Attraverso i mezzi speciali, i pompieri e Santa Claus non sono entrati nei reparti (a causa delle disposizioni vigenti) limitandosi a consegnare regali dalla finestra. Musica natalizia e applausi dei bambini non sono mancati.

Il Santa Claus dei Vigili del Fuoco

«Sono iniziative che nascono dal cuore dei Vigili del Fuoco prima ancora che dalla testa – ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona Mariano Tusa – Questa consegna esiste da otto anni, l’abbiamo sempre sostenuta e vogliamo continuare a farlo. Nonostante le attenzioni maggiori per via della pandemia, le motivazioni sono sempre le stesse ed è grande motivo d’orgoglio essere qui. Nel portare un sorriso a questi bambini traiamo energia e spirito di sacrificio anche e soprattutto per avere il privilegio di essere accanto a loro in un contesto di grande difficoltà».

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Tusa e la responsabile delle patronesse Fiore

Emozionata anche Milena Fiore, presidente delle Patronesse del Salesi: «Purtroppo, vista la situazione, abbiamo avuto solo la possibilità di organizzare questa consegna e la messa con Monsignor Spina. Era troppo importante essere qui, dopo otto anni non potevamo farne a mano. Immaginate quanto sia importante per questi bambini vedere che c’è qualcosa di emozionante e spettacolare anche per loro, in un anno caratterizzato negativamente dal Covid. Cosa ci ha trasmesso la giornata di oggi? Gioia, tanta gioia».