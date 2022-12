Natale 2022: i presepi viventi da visitare nelle Marche

MARCHE- Nel periodo natalizio è tradizione andare a visitare i presepi. Da quelli viventi a quelli artistici e/o meccanizzati, la Natività viene rappresentata in moltissimi modi e nelle Marche ci sono piccoli e grandi gioielli da scoprire. Ecco alcuni presepi viventi assolutamente da vedere.

In provincia di Ancona da non perdere quello di Barbara, giunto alla 50esima edizione. La Natività viene interpretata attraverso un’emozionante rappresentazione teatrale in un contesto altamente scenografico con più di 100 figuranti. Sarà possibile visitarlo il 26 dicembre 2022, l’1, il 6 e l’8 gennaio 2023 dalle ore 18. Il paese di Serra San Quirico si trasforma in un presepio animato il 26 dicembre 2022 e il 06 gennaio 2023 dalle 16:30 alle 19:30. Sarà possibile visitare anche la mostra 100 presepi. Anche a Fabriano torna il presepe vivente di Precicchie con i figuranti che animeranno vie, piazze e locali del castello nelle giornate dell’1 e del 6 gennaio a partire dalle ore 17.

In provincia di Pesaro e Urbino, il prossimo 30 dicembre le Terre del Catria vivono il Presepe con la rappresentazione nel borgo di Paravento di Cagli. 130 figuranti metteranno in scena momenti di vita rurale, vecchi mestieri e focolari famigliari. Ci saranno il bue, l’asinello, le pecorelle e ovviamente la capanna della Natività e i Re Magi. Inoltre i visitatori potranno cambiare i propri soldi in Sesterzi e usarli per acquistare dai mercanti negli accampamenti zeppole salate, castagne, caldarroste e vin brulè. A Piobbico il presepe vivente è in programma sabato 7 gennaio alle ore 17 per le vie del paese; mentre a Mondolfo l’appuntamento è il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 17:30 alle 19 per le antiche contrade e suggestivi borghi del castello martiniano. In caso di maltempo in una delle due giornate la data sarà recuperata l’8 gennaio. L’ingresso è libero.

In provincia di Macerata, a Potenza Picena va in scena, il 26 dicembre, il 6 e l’8 gennaio dalle 17:30 alle 20, il presepe vivente nella Selva dei Frati Minori. Il tema di questa 30esima edizione è “Il per-dono in grado di guarire. Natività e vita di Santo Stefano”. L’ingresso è a offerta libera. Il 26 dicembre e il 1 gennaio torna anche il presepe vivente di Morrovalle dalle 16 alle 19:30. Inoltre, sarà possibile visitare i quasi 800 presepi del Museo Pinacoteca Internazionale in via Bonarelli. Fino al 15 gennaio invece si potrà vedere la via dei presepi da Pievefavera a Montalto di Cessabalombo con opere di tutte le dimensioni e materiali realizzate dagli stessi abitanti delle frazioni. In più lunedì 26 dicembre alle ore 10 e domenica 8 gennaio alle ore 15 si svolgerà il presepe vivente itinerante: una passeggiata di 7,2 km (accessibili a tutti) con stazioni viventi con partenza da Pievefavera ed arrivo a Villa di Montalto. Anche il centro storico di San Severino Marche si trasformerà in un presepe vivente con scene della Natività lunedì 26 dicembre a partire dalle 14:30.

Nella provincia fermana, durante le festività natalizie Fermo diventa la città del presepe. Il 6, 7, 8 gennaio, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, alle Cisterne Romane va in scena il Presepe Vivente. Inoltre, fino all’8 gennaio sarà possibile visitare la Mostra Nazionale dei Presepi alle Piccole Cisterne Romane (Feriali: 17-19:30; Festivi e prefestivi; 10-12 e 16-19:30); il presepe Opera Don Ernesto Ricci alla Chiesa del Carmine (Feriali: 17-19:30; Festivi e prefestivi; 10-12 e 16-19:30); il presepe in oratorio presso la Chiesa di San Domenico (Feriali: 18-19:30; Festivi e prefestivi; 10-12 e 17-19:30) e “Svicolando fra i presepi” il concorso di arte presepiale e mostra di presepi alle finestre delle vie e dei vicoli delle Parrocchie del Centro storico e della Contrada San Martino.

In provincia di Ascoli Piceno da vedere il Presepe Vivente di Grottammare giunto alla XVI edizione. Al Parco Ciclistico Daniela Calise, figuranti in costume d’epoca riprodurranno scene di vita quotidiana e vecchi mestieri. L’appuntamento è il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio dalle 16:30 alle 18:30. Nella suggestiva cornice delle Terme di Acquasanta il 6 gennaio 2023 dalle 17:30 alle 19:30 si terrà il Presepe Vivente e sarà possibile usufruire del bus navetta gratuito per raggiungere la location.