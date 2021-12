Musica a tutto volume in pieno centro. Multati due locali ad Ancona

ANCONA- Party abusivi in pieno centro. La polizia multa due locali. Il mercoledì universitario è l’appuntamento fisso per gli studenti che vogliono incontrarsi in città e tirare tardi tra cocktail e chiacchiere. Ma ieri sera (15 dicembre) qualche gestore sbadato ha alzato troppo il volume dell’impianto audio. E i residenti sono andati su tutte le furie.

Gli interventi

Il primo dei due blitz è avvenuto intorno alle 23 in uno dei chioschi di Piazza Cavour. All’arrivo della pattuglia la musica andava ancora a tutto volume con tanto di dj e una folla di ragazzi senza mascherina. Al locale è stata elevata una contravvenzione di 154 euro per violazione del regolamento comunale sui dehors che vieta le emissioni sonore da fonti posizionate all’esterno del locale. Più tardi invece, intorno all’una, un’altra telefonata ha fatto scattare la gazzella della polizia. In Piazza del Papa un altro locale stava mandando musica troppo alta e oltre l’orario consentito. Così la polizia ha sanzionato il bar Chapeau del titolare Daniele Strati: 516 euro di multa. «E’ vero, avevo la musica accesa – dice Strati – ma a volume molto contenuto. In realtà, poco più giù, c’era un gruppo di studenti universitari che mandavano canzoni dai cellulari su una cassa bluetooth. Era quella che faceva baccano».

Movida molesta

Da mesi il centro storico di Ancona è bersagliato da atti di vandalismo che a volte sfociano in vere e proprie aggressioni. E per contrastare il fenomeno delle baby gang la Questura, di concertazione con il Prefetto, sta proseguendo nell’intensa campagna di controllo del territorio. Il personale della Divisione Anticrimine, sotto la direzione della dottoressa Marina Pepe, sta provvedendo a notificare in queste ore due provvedimenti amministrativi di Divieto di Accesso alle Aree Urbane disposti dal Questore di Ancona. I destinatari del Daspo sono due giovani che i primi di ottobre si sono resi responsabili di aggressione, danneggiamento, lesioni, e minacce, nei confronti della titolare del bistrot Vagamondo in Piazza del Papa. Una serata di pura follia che ha visto la gang di giovani criminali assalire la titolare e una sua dipendente con tanto di lanci di bottiglie e sedie sulla vetrata del locale.