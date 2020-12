Musica, vintage, Santa Claus. Il Natale anconetano passa anche dai vecchi autobus

ANCONA – Il Natale anconetano passa anche dalla musica, dal vintage e dai vecchi autobus. In questo weekend, sabato nello specifico, piazza Diaz è stata invasa dalla musica, dai colori e da Santa Claus. Nel vero senso della parola. Nella fattispecie gli anconetani presenti nella storica piazza del Viale della Vittoria hanno assistito al transito e alla sosta del vecchio autobus messo a disposizione da Conerobus per animare ancor di più il BiANCONAtale 2020, forse quello più difficile a causa del Covid.

Nello storico mezzo giallo e rosso dell’Atma, che circolava negli anni ’60-’70 ad Ancona, circondato da un sound di musica natalizia, era presente un animatore vestito da Babbo Natale che ha portato gioia e sorrisi nei più piccoli. Tanti piccoli si sono avvicinati e hanno posato per delle foto con il Santa Claus “anconetano”, naturalmente nel rispetto delle disposizioni in materia di Coronavirus.

Il video rende l’idea della magia, seppur per pochi minuti, creata dall’autobus che in un periodo di festività tanto particolari ha contribuito a distrarre per un po’ i più giovani. Si tratta, come definito dal Comune di Ancona, di un’iniziativa fiabesca (in atto dal 5 dicembre) che ha fatto presa su bambini e ragazzi diffondendo la tipica e classica atmosfera natalizia. Nella speranza di tornare a festeggiare il Natale senza restrizioni e in pieno spirito di condivisione.