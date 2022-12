ANCONA – Sabato di musica e ricordi, al teatro Sperimentale di Ancona, con “Emozioni, Lucio Battisti per una notte”, concerto con Mario Cacciani e la Hit Band. La serata comincerà alle 20.45, il biglietto costa 10 euro e l’incasso sarà devoluto alla Iom Ancona Onlus. Ospiti della serata, a cantare i brani del grande Battisti insieme a Mario Cacciani, anche David Mazzoni, tenore finalista di Italia’s Got Talent 2021, la fermana Gaya Anglani e l’’anconetano Patrik Pambianco. «È qualche anno che portiamo in giro per le Marche il nostro spettacolo – spiega Mario Cacciani, cantante e anima della band – riscuotendo molto successo come la scorsa estate al parco Belvedere di Ancona, con circa duemila persone. L’iniziativa di sabato nasce dalla mia amicizia con Claudio Bonvecchi, vicepresidente dello Iom. Lo Iom organizza spesso eventi, in occasione del Natale, e così quest’anno abbiamo deciso insieme di proporre il nostro spettacolo allo Sperimentale».

Si inizierà con Per Una Lira, hit di Battisti del 1966, per proseguire con una scaletta che proporrà tutti i brani più famosi del cantautore di Poggio Bustone, come Dieci Ragazze, Mi Ritorni In Mente, Acqua Azzurra Acqua Chiara, Con Il Nastro Rosa e così via, una ventina di brani che ripercorreranno la produzione più celebre e amata del grande Lucio Battisti. Insieme a Mario Cacciani e ai suoi ospiti cantanti, sul palco anche Paolo Messina alla batteria, Norberto Anselmi alle chitarre, Samuele Brunori al basso, e Gabriele Gelo Signorino alle tastiere.