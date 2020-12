Addio al dottor Mario Battistoni, dentista di tante generazioni di anconetani

ANCONA- Un amico che non c’è più. Così i tanti conoscenti hanno voluto salutare per l’ultima volta il dottor Mario Battistoni, dentista anconetano scomparso nelle scorse ore all’età di 63 anni. Battistoni era conosciuto e stimato sia per la sua professione che per la sua professionalità, definito da tutti un medico dal cuore buono perchè era riuscito a farsi apprezzare da tante generazioni proprio per i suoi modi sempre cordiali e gentili.

A sconfiggerlo, durante il suo ricovero all’Ospedale di Torrette, è stato un brutto male con cui combatteva da tempo sempre con coraggio e dedizione nonostante le poche speranze prospettate dai medici. E’ stato salutato questa mattina (3 dicembre) nella chiesa del Sacro Cuore di Via Maratta, con un funerale celebrato nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid e delle norme per garantire il giusto distanziamento. A piangerlo, oltre ai tanti amici, la figlia Claudia e la nipote Francesca.

Grande il cordoglio manifestato attraverso i social: «Non ci posso credere sono basita, una persona buonissima dal cuore d’oro, indimenticabile» scrive Monica Squartini. Le fa eco Federica Cesare: «Ciao Mario, amico per sempre». E non mancano i cuori, le condoglianze, i ricordi e l’affetto di chi con lui ha condiviso pezzi di vita.