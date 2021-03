Muore Daniele Galassi, il Panathlon Ancona perde una delle sue colonne portanti

Lo storico baluardo del Panathlon anconetano è morto all'età di 93 anni. È stato padre di Riccardo, ex presidente del medesimo gruppo

ANCONA- Il Panathlon Ancona, e tutto il capoluogo marchigiano, piangono la scomparsa di Daniele Galassi morto nelle scorse ore all’età di 93 anni. Galassi, per anni colonna del Panatholn Dorico, era nato a Fiordimonte prima di trasferirsi in terra anconetana nel 1950. Grande sportivo ha trasmesso la passione a suo figlio Riccardo, ex presidente proprio del Panathlon.

Il suo gruppo ha voluto ricordarlo con parole di grande commozione pronunciate dall’attuale presidente Andrea Carloni che lo ha definito carismatico, combattivo e sempre propositivo per le attività del gruppo. La sua vera passione è sempre stata lo sci tanto che per anni ha fatto parte in modo costante del Gruppo Sciatori Ancona prendendo parte a competizioni e manifestazioni sulla neve. Nel 2006, a tal proposito, fece registrare anche un secondo posto nella gara di slalom gigante riservata ai tesserati Panathlon.

L’ultimo saluto a Galassi, nel rispetto della normativa anti-Coronavirus, sarà dato domani mattina alle 10.00 presso la Chiesa della Misericordia ad Ancona.