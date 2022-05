Movida, locale del centro di Ancona multato per aver somministrato alcolici a minorenni

ANCONA – Un locale del centro storico di Ancona è stato multato dalla squadra amministrativa e di sicurezza della Divisione di Polizia amministrativa della Questura dorica per aver somministrato alcool a minorenni. Il monitoraggio sulla movida, disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, è stato organizzato il 21 maggio con l’ausilio del gabinetto regionale della Polizia Scientifica, nei locali tra Piazza del Papa, piazza Roma, Piazza Cavour, corso Stamira e via Mazzini.

Nel corso dei controlli i poliziotti hanno notato un gruppo di liceali che dopo aver ordinato alcolici era intento a berli seduto ai tavoli di un locale. Alla verifica dei poliziotti, i giovani sono risultati avere tra i 16 e i 17 anni, ai quali il titolare del locale non avrebbe chiesto alcun documento di identificazione per accertarsi dell’età come previsto dalla normativa.

Sei i giovani identificati dalla polizia, tre dei quali avevano bevuto alcolici (drink come spritz e negroni) e lo hanno ammesso agli agenti. Il titolare del locale è stato multato per 670 euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, per sensibilizzare i titolari degli esercizi commerciali al rispetto della normativa. Intanto continuano anche negli ultimi giorni di scuola gli incontri rivolti ai ragazzi per contrastare l’ uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.