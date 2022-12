Ancona: è morto Roberto Frullini, in prima linea per i diritti delle persone con malattie neurodegenerative e neuromuscolari

ANCONA – È morto a 56 anni Roberto Frullini, figura di spicco in prima linea nelle battaglie per i diritti delle persone con malattie neurodegenerative e neuromuscolari. Presidente della Fondazione Paladini Onlus, Frullini è stato tra i promotori del Centro NeMo all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

A ricordarlo sono Michele Caporossi, già dg dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e il dg facente funzione Antonello Maraldo. «Roberto – dice Michele Caporossi – è stato fratello di tante battaglie che finalmente, anche grazie alla sua proverbiale tenacia e intelligenza, ci hanno portato a poter realizzare il suo sogno di una vita: dare vita al centro Nemo nell’Ospedale di Torrette. Una grande innovazione all’insegna della sussidiarietà tra pubblico e privato. Un centro di eccellenza che cura centinaia di pazienti e li segue in tutte le fasi della loro vita. Sono felice di aver potuto realizzare il suo meraviglioso sogno».

«Ho conosciuto Roberto Frullini in occasione dell’avvio dell’iter del Centro NeMo e fin da subito – ricorda Antonello Maraldo -, mi hanno colpito la sua straordinaria intelligenza ed umanità. È grazie alla sua caparbietà, oltre che alla volontà dell’Azienda ospedaliera e di Regione Marche, che si è riusciti a realizzare un centro clinico all’avanguardia e ad alta specializzazione per la cura delle persone affette da Sla, Sma e Distrofie Muscolari. Un segno tangibile per migliorare la qualità di vita delle persone affette da queste patologie, di cui Roberto Frullini resterà per sempre la colonna portante».

La salma si trova nella Casa Funeraria Pieroni, Via Marconi 112 di Falconara Marittima e sarà disponibile alle visite dalle ore 14:30 di lunedì 12 dicembre. I funerali si svolgeranno martedì 13 dicembre 2022 alle ore 14:30 con rito Cattolico presso la Chiesa S. S. Rosario di Falconara Marittima. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Falconara Marittima.