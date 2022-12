Morto il pittore anconetano Gregorio Morresi

ANCONA – Gregorio Greg Morresi s’è n’è andato. Il pittore, anconetano doc, che aveva trovato il successo anche oltre Oceano a partire dai primi anni Novanta, è scomparso prematuramente all’età di 55 anni. E’ morto ieri, il funerale si terrà domattina, 9 dicembre, alle 10.30 nella chiesa di San Francesco alle Scale.

Gregorio Morresi faceva parte di una famiglia molto conosciuta e stimata in città: il padre era Arcangelo Morresi, uno dei pionieri della dermatologia non soltanto ad Ancona, e il fratello Lorenzo è dermatologo anche lui. Gregorio Morresi aveva debuttato trent’anni fa alla galleria d’arte Cortina con una splendida e coloratissima mostra personale denominata Colourresistant e in quella circostanza aveva presentato i temi della sua ricerca, imperniata soprattutto sulla rivisitazione mitico-iconografica degli Indiani d’America interpretata in chiave neo-pop. La sua famiglia abitava in piazza del Papa e lo stesso Gregorio, che da ragazzo era stato studente dell’istituto d’arte Edgardo Mannucci, fin quando la sua arte pittorica non lo ha portato in giro per il mondo, è stato sempre un personaggio conosciuto e stimato in città, che ha trovato successo assecondando la sua ispirata inclinazione artistica. Negli ultimi anni viveva in Umbria.