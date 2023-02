Addio ad Errante Regni, storico titolare del Jujube di Ancona. Per tutti era il sindaco del Passetto

ANCONA – È morto Errante Regni, storico titolare del Jujube, la discoteca più famosa di Ancona degli anni ’70 e ’80. Un locale, il suo, frequentato dai nomi più illustri del mondo della moda italiano: da Versace ai Girombelli. Tra i tavoli di quella discoteca di via Trieste sedettero il cantante Umberto Tozzi, la famiglia Davanzali e l’attore senigalliese Franco Gasparri.

Regni, che viveva da anni a Falconara, se n’è andato improvvisamente stamattina (14 febbraio), nella sua abitazione di Falconara. La moglie, accortasi del malore, ha immediatamente chiamato il 112 Nue (Numero unico di emergenza).

Sul posto, in una manciata di minuti, i sanitari del 118 per le manovre di rianimazione. Ma purtroppo non c’è stato verso di strappare alla morte Errante, con un passato da playboy della riviera adriatica. Ancora sotto choc l’amata moglie, Franca Francia, con cui trascorreva le estati alla spiaggia del Passetto.

Qui Errante era conosciuto come ˈIl sindaco del Passettoˈ, per il suo spendersi in favore della gente e della baia. Un uomo timido e generoso, solo apparentemente sfrontato. Quando trovava la rampa di accesso al mare piena di alghe scivolose, era lui che pensava a pulirla allertando i bagnanti sui rischi di cadute.

Tra gli habitué del Jujube, la discoteca che Regni aprì a 30 anni, Peppino Di Capri, lo staff della Genny, Andrea Girombelli, e lo stilista Gianni Versace: «Erano soliti prendere il tavolo dietro il dj. Versace era gentile, fine e tranquillo» amava ricordare Errante.

La data delle esequie non è ancora stata fissata.