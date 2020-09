È morto la notte scorsa all'età di 88 anni l'ex presidente dei dorici che conquistò la prima storica promozione nella massima serie. In passato fu patron anche di Lodigiani e Ternana

ANCONA- È morto questa notte a Roma Edoardo Longarini all’età di 88 anni. L’ex presidente dell’Ancona, protagonista della prima storica promozione in Serie A della società dorica nella stagione sportiva 1991-1992, si è spento nella sua abitazione romana in zona Parioli assistito dai familiari. Le sue condizioni di salute non erano buone e nel prossimo fine settimana avrebbe festeggiato il suo ottantanovesimo compleanno.

Nato a Tolentino il 5 settembre del 1931, Longarini, oltre a costruttore edile, è stato anche segretario della Democrazia Cristiana di Falconara. Nel suo passato, oltre al calcio (Ancona, Lodigiani, Ternana e Borghesiana Soccer Academy) si è interessato anche all’editoria prendendo il controllo di una serie di giornali sparsi tra Marche, Umbria e Toscana.