Ancona, Montesicuro: affidato l’incarico per la messa in sicurezza del muro di piazza del Montone

ANCONA – Vistose crepe, rischio crollo e transenne che impediscono di affacciarsi e godere del panorama dalla balconata. Tra le criticità evidenziate dagli abitanti di Montesicuro durante la manifestazione nella frazione di Ancona, c’è il muro di sostegno in piazza del Montone. Circa tre anni fa si sono aperte delle fessure e l’area, punto di ritrovo per giovani e anziani, è stata delimitata. Da allora i residenti attendono un intervento concreto da parte dell’amministrazione e chiedono maggiore decoro. Il Comune di Ancona, tramite il Mepa, ha recentemente affidato al geologo Maurizio Mainiero di Ancona l’incarico di effettuare l’indagine geologica per individuare le cause del dissesto e di avanzare una proposta preliminare d’intervento per mettere in sicurezza il muro.

«Il muro di contenimento di piazza del Montone di Montesicuro presenta nell’area sottostante fenomeni di infiltrazione di acqua, ricadenti su un’area di proprietà privata- si legge nella determina -. Tali fenomeni potrebbero arrecare interferenza alla staticità del muro e con ordinanza è stata interdetta parte della proprietà privata a valle e parte della piazza comunale a monte. Per procedere all’individuazione delle cause del dissesto e al fine di redigere una proposta d’intervento, è necessario procedere ad una approfondita indagine del sottofondo con l’installazione di piezometri e inclinometri».



Poiché all’interno dell’amministrazione comunale non è attualmente presente la figura professionale del geologo, tecnico adatto a studiare la situazione idrogeologica del muro di piazza del Montone, l’U.O. manutenzione infrastrutture viarie ha proceduto con un incarico esterno e l’offerta presentata sul sistema Mepa dal dott. Maurizio Mainierodi circa 10.900 euro lordi è risultata congrua. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza della Torre dell’orologio di Montesicuro, i lavori sono stati eseguiti a fine giugno.