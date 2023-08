Montemarciano piange Luca Fiordelmondo, morto nel tragico incidente di Castelfidardo

Appassionato di moto e di calcio, lascia la moglie e una figlia adolescente. Sconcerto in paese dove la notizia del decesso si è diffusa in nottata

MONTEMARCIANO – Lutto in paese per la scomparsa di Luca Fiordelmondo, il 52enne vittima del tremendo incidente di ieri pomeriggio (9 agosto) a Castelfidardo, in località Cerretano. Fiordelmondo, sposato e padre di una ragazzina adolescente, aveva lavorato come agente di commercio da libero professionista e dal 2021 aveva iniziato a lavorare come rappresentante di bibite per la Barzetti di Senigallia.



Ieri pomeriggio verso le 18 stava viaggiando in sella alla sua Yamaha, quando si è scontrato con un suv Volkswagen condotto da una donna (E.A. le iniziali) originaria di Macerata ma residente a Recanati. Lo scontro, violentissimo, è avvenuto all’intersezione tra le vie Bramante e Marx. In seguito all’urto, il centauro è stato sbalzato giù dalla moto ed è finito contro un palo. Ha perso i sensi, senza più riprenderli. Si è spento poco dopo, una volta arrivato all’ospedale di Torrette. I sanitari del 118 hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.



Fiordelmondo era un appassionato di motori e di calcio, sia come giocatore (ha militato nella formazione Jesi calcio a 5) poi come allenatore dei portieri e come organizzatore di tornei Futsal. Si era anche occupato di formazione dei ragazzi e arbitraggio. Ha allenato i portieri del Montemarciano C5 conquistando la categoria C1 la scorsa stagione. Ha giocato, sempre come portiere, nel Collemarino (serie C2 girone A nel 2010/2011), nel Castelferretti (serie D-girone D nel 2011/2012), nella Ankon Nova Marmi (serie C2 – girone A nel 2012/2013 e nel 2013/2014), con il Varano (serie D-girone C nel 2013/2014), poi con la Dorica (serie D-girone C nel 2015/2016) e con la Jesi C5 (serie C2 -girone A nel 2016/2017). «Era un punto di riferimento per tutti, oltre che un amico» dicono alcuni amici sgomenti. Amava stare in compagnia, condividere e divertirsi, aveva tantissimi amici. La notizia del decesso ha raggiunto molti abitanti di Montemarciano nel cuore della notte, suscitando commozione e incredulità.