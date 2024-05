Montemarciano, la Banda Greganti da Fiorello su ˊViva Rai2!ˊ: «Così festeggiamo i 180 anni»

ANCONA – La Banda Musicale Gastone Greganti di Montemarciano ospite da Fiorello a ˊViva Rai2!ˊ. Il programma, che è volto al termine proprio qualche giorno fa (l’ultima puntata c’è stata venerdì, 10 maggio) ha festeggiato anche i 180 anni di attività della Banda anconetana.

«L’idea di andare a Roma, al Foro Italico, in trasmissione, è nata da tre nostri bandisti (Valeria Gnesi, Stefano Battistini e Alessia Pulita) che sono soliti assistere come pubblico al programma – spiega la presidente della Banda, Noor Gholam – Loro andavano spessissimo là e un giorno, scambiando due parole con gli steward e gli organizzatori, è emersa questa opportunità. Tra l’altro, noi quest’anno festeggiamo i 180 anni di attività e pensavamo fosse carino andare».

Il comico Fabrizio Biggio con la Banda (foto per gentile concessione del gruppo)

Il comico, mercoledì (8 maggio), ha scambiato anche qualche battuta con i vari elementi. Quindi, foto di rito con Fabrizio Biggio (co-conduttore insieme a Mauro Casciari). Rosario Fiorello, indiscusso mattatore Rai, ha persino chiesto ai musicisti di accennare la sigla della sua trasmissione da record: «La nostra banda – evidenzia ancora Gholam – è nata nel 1884 e mai nella storia ci siamo fermati, se non durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, quando i musicisti erano chiamati a combattere, e con il Covid 19, quando abbiamo interrotto le sfilate istituzionali e le processioni».

Tornando a ˊViva Rai2!ˊ, «Fiorello ha riconosciuto i nostri tre habitué, poi ha letto lo striscione in cui menzionavamo i 180 anni e ha scherzato con noi» – continua la presidente. La Banda aveva preparato anche una marcetta e ha suonato ˊHappy Daysˊ. I componenti del gruppo sono 35. Cinquanta, complessivamente, le persone coinvolte nell’associazione, che è da poco entrata nel terzo settore.

«L’attività principale della Band è quella di essere presenti agli eventi istituzionali e di sfilare – riflette la presidente – ma come molte altre Bande facciamo sempre due concerti estivi ed un concerto invernale nel nostro Comune. Tutte le altre attività sono extra, compresa la partecipazione alle processioni organizzate dalle parrocchie. In vista del 180esimo abbiamo organizzato diversi eventi, che non facciamo tutti gli anni, alcuni nuovi e altri già provati in passato. Il prossimo 7 luglio, ad esempio, faremo un concerto all’alba sulla spiaggia di Marina di Montemarciano. Lo abbiamo già fatto in passato ed è un evento che riproponiamo in occasioni speciali come questa».

«L’attività più importante che portiamo avanti da più di 200 anni è quella della scuola di musica “Luigi Fratesi”, dove accogliamo sia bambini che adulti che vogliono imparare a suonare uno strumento per poi entrare in Banda. Da quest’anno – precisa Gholam – abbiamo anche un corso di propedeutica di avviamento alla musica per i bambini più piccoli fino ai 6 anni (dopo i 6 anni scelgono uno strumento e iniziano il corso di orientamento bandistico)». La puntata di ˊViva Rai2!ˊ è disponibile sul sito di Rai Play.