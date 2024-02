Monte Conero, si infortuna durante un’escursione: soccorsa una donna

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 4 febbraio, alle ore 14 circa in località Poggio. L’intervento è stato necessario per soccorrere una persona infortunata nel sentiero 301 del Monte Conero. La squadra delle fiamme rosse della sede centrale di Ancona ha raggiunto la donna, e collaborato con il personale di Icaro 2 di Fabriano e della Croce Gialla di Camerano per le prime cure sul posto. Poi la donna è stata trasportata alla strada più vicina per il trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Torrette.