Il mondiale Redbull di basket 3 contro 3 parla anconetano: «Silverback, faremo il tifo per voi»

ANCONA – Parla anconetano il mondiale della Red Bull Half Court di basket 3 contro 3 che si disputerà sabato prossimo, 16 ottobre, allo scalo San Lorenzo di Roma. A rappresentare la città dorica e a portare in alto il Tricolore ci penseranno i ragazzi di Silverback, del capitano Leonardo Bartolucci. La conferenza stampa di presentazione dell’evento è andata in scena stamattina allo stadio Dorico, nel campetto dove hanno mosso i primi passi tantissimi appassionati di pallacanestro locali, tra i quali Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo (e tra l’altro cugino di Bartolucci).

«Il progetto Silverback è nato nel 2015 – ha ricordato lo speaker Nicola Gioacchini -, inizialmente con i tornei di basket cui si sono legati ben presto contest artistici e culturali, dalla street art alla moda fino ad arrivare a creare un vero brand di abbigliamento. Siamo ad una settimana dall’impresa, la partecipazione ai mondiali di Roma: i ragazzi non andranno lì tanto per partecipare. Ma per vincere e rappresentare l’Italia in un palcoscenico così importante».

I ragazzi, gli atleti. Una decina in tutto il team. Quattro che partiranno per la Capitale. Bartolucci, il capitano, nato all’ombra del Conero. I due romani Silvio Stanzani e Matteo Caridà. L’italo dominicano Bryan Piantini, già protagonista di recente nel preolimpico. «Quest’anno i tornei dei vari circuiti sono andati molto bene – ha ricordato Bartolucci -. Abbiamo partecipato alle tappe di Roma, Bologna e Ancona. E qui abbiamo ottenuto il pass per le finali nazionali: vincere i campionati italiani è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Siamo stati trascinati dal pubblico, un’arma in più. Perché Silverback non è soltanto una squadra: è un’unione di cultura, sport e passione comuni. Ora vogliamo partecipare, rispettare ed onorare l’Italia ai mondiali». Bartolucci ha anche ringraziato l’amministrazione comunale dorica per il supporto e la presenza.

Complimenti che, l’assessore allo Sport Andrea Guidotti, ha rigirato a tutto il movimento Silverback: «Siamo orgogliosi dei vostri traguardi raggiunti e faremo il tifo per voi – ha detto -. Attenderemo notizie da Roma e saremo pronti, con entusiasmo, a gioire assieme a voi». «La competizione romana sarà seguita dalle telecamere di RedbullTv – ha aggiunto Paolo Stefanelli, titolare della Best74 e responsabile della comunicazione di Silverback -. Noi, però, avremo al seguito due videomaker e un fotografo per aggiornare in tempo reale i sostenitori che non potranno essere presenti. Per chi ci sarà, invece, è già possibile prenotare un posto tramite i canali social dell’organizzazione».

Tra coloro che ci saranno anche Gimbo Tamberi: «Al momento è in vacanza – ha riferito Bartolucci -. Ma non si farà scappare questa occasione visto che ama il basket e ci gioca in ogni ritaglio di tempo, quando può».

Dopo la conferenza, i ragazzi di Silverback ne hanno un’altra di iniziativa in cantiere: la realizzazione di un flash mob molto particolare, che si terrà domani, nelle vie della città: consentiranno ai passanti di farsi due tiri con la palla a spicchi attraverso l’installazione di un canestro mobile. La cosa verrà replicata anche a Roma.