Ancona, molestie e incursioni sul posto di lavoro: ammonimento per stalking del questore

ANCONA – Nonostante la fine della relazione, in cui si sarebbe mostrato possessivo e controllante, avrebbe continuato a perseguitarla con condotte moleste attraverso le quali manifestava disprezzo, rancore e discredito. Sono le motivazioni che hanno spinto una donna anconetana, esasperata, a rivolgersi alle forze dell’ordine e indotto il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ad emettere un ammonimento per stalking nei confronti dell’ex compagno della vittima.

Un provvedimento reso necessario dal fatto che l’uomo si presentava anche sul luogo di lavoro della donna, fissandola con aria minacciosa e assumendo condotte analoghe anche nei confronti dei colleghi della vittima. L’ammonimento per stalking intima allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva con la donna. Una misura di prevenzione, come fa notare la Questura di Ancona, che costituisce un deterrente volto a contrastare il fenomeno di stalking prima che possano degenerare in azioni aggressive, di tipo fisico e psicologico.

La Questura di Ancona

Nel primi mesi del 2022 sono già più di dieci gli ammonimenti emessi dal questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe, per contrastare la violenza di genere e porre freno a molestie e persecuzioni, prima che travalichino in fatti più gravi.

«In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz’altro un’emergenza sociale – commenta Capocasa – è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle ‘fasce deboli’ che necessitano del nostro aiuto e la nostra presenza: Donne, Anziani e Minori».

Il nuovo questore di Ancona Cesare Capocasa

La Questura rammenta che secondo gli ultimi dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, dal 1 gennaio al 12 giugno 2022 sono già 50 le donne vittime di omicidio in Italia, di cui 43 uccise in ambito familiare-affettivo. Di queste 26 hanno trovato la morte per mano dell’ex – attuale partner.