ANCONA – La stagione concerti entra nel vivo. Dopo i successi delle rassegna Spilla e Ancona Jazz, si entra nel clou del programma. Tanti i nomi attesi sul palco della Mole Vanvitelliana, su tutti la star di casa, Baltimora, vincitore di X-Factor, previsto per il 30 agosto. E Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, in versione solista il prossimo 11 agosto. A settembre, invece, sarà la volta dei festival: Adriatico Mediterraneo (31 agosto-4 settembre), Godai con la direzione artistica di Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours (7 settembre) e La Mia Generazione Festival a firma di Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus (8-11 settembre).

Il palinsesto

In città sono due i filoni che l’amministrazione comunale ha voluto perseguire in ambito spettacoli e intrattenimento. Da una parte gli eventi innestati nel cuore della città, nelle piazze e nelle vie del centro storico: ad esempio le presentazioni di libri e i concerti in Piazza del Papa. E dall’altra il palco principale, per gli appuntamenti di peso, alla Mole Vanvitelliana. «Sono due binari che si incrociano – spiega l’assessore alla cultura Paolo Marasca – uno si occupa della diffusione capillare di attività ed eventi sul territorio (e ce ne occupiamo in molti, in primis l’assessore Foresi), l’altro valorizza La Mole rendendola appetibile per i progetti di artisti di livello nazionale». E la densità di appuntamenti in programma ne è una conferma.

I big

Tra luglio e settembre la Mole farà da sfondo ad una serie di big in ambito nazionale e internazionale. Il fine settimana in arrivo vedrà di scena un duo acclamato dalla critica di tutto il mondo. Si tratta di Kyle Dixon & Michael Stein, ovvero la coppia che ha composto la colonna sonora di Stranger Things. I due si esibiranno all’interno della rassegna Acusmatiq sabato 30 luglio (21,30) e per l’occasione utilizzeranno solo strumenti che appartengono al Museo Marchigiano del Synth. Ad agosto, invece, sarà la volta di un altro duo, quello composto da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo impegnati nel loro tributo a Nick Drake (8 agosto, 21,30). Subito dietro Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours e giudice di Xfactor, in programma l’11 agosto (21,30). A chiudere il mese di agosto è la star di casa, Baltimora vincitore del talent di Sky. L’artista anconetano sarà sul palco della Mole Vanvitelliana il 30 agosto (21,30).

I festival

L’estate live di Ancona si chiude a settembre con una carrellata di festival con altrettanti nomi di spicco del panorama nazionale. Ma intanto prosegue anche la rassegna Sconcerti dell’Arci con Dumbo Gets Mad il 4 agosto alla Mole (21,30) e Laila Al Habash il 25 settembre (21,30). Archiviato il mese di agosto non resta che entrare nella coda dell’estate con i festival. Adriatico Mediterraneo è il primo ad inaugurare la sequenza (dal 31 agosto al 4 settembre), poi la new entry Godai Fest sotto la direzione artistica di Rodrigo D’Erasmo (7 settembre) ed infine La Mia Generazione Festival a firma di Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e storica voce dei La Crus, dall’8 all’11 settembre. Tanti gli artisti previsti: Cristina Donà, Casino Royale, Zen Circus, Alessandro Fiori, Whitemary, Emma Nolde, Nudha, i Leda, Hu. In programma anche lo spettacolo Decamerock con Mauro Ermanno Giovanardi, Massimo Cotto, Chiara Buratti e Francesco Santalucia. «Quest’anno si farà un punto di quello che è stato fatto finora – spiega lGiovanardi -, e si lavora per dare possibilità alle nuove generazioni. Torneranno gli incontri, e ogni sera un headliner di grande livello dividerà il palco con giovani di grande talento». Chiusura col botto all’interno della mostra antologica di Guido Harari “Remain in light” sempre alla Mole Vavitelliana. «Ci saremo io – annuncia Giovanardi – Guido (Harari, ndr), la bravissima Giulia Cavaliere e gli artisti che vorranno fermarsi a parlare delle sue fotografie».