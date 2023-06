Moda, il made in Marche piace online

Ci sono molte Marche nella top ten dei brand fashion più richiesti dagli italiani nel 2023 su Stileo, il sito aggregatore che ogni anno analizza la popolarità dei prodotti di marca che si trovano sul sito (più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 brand), e il comportamento d’acquisto dei milioni di utenti in piattaforma. Nella più recente classifica “Top brand in Italia” ci sono marchi italiani e stranieri, ma tra i 10 top brand del Bel Paese spiccano alcune eccellenze della nostra regione, in particolare legate alle calzature. Si tratta di aziende, società e holding che hanno sede nelle Marche, o che producono in stabilimenti marchigiani.

Non è un caso. Stando ai dati raccolti, infatti, gli italiani si affidano alla qualità Made in Italy specialmente quando si tratta di scegliere la scarpa perfetta per ogni occasione, per questo la top 10 è dominata da brand particolarmente famosi per loro collezioni di scarpe. Come noto la regione è sede di distretti calzaturieri che esprimono grande tradizione e qualità.

Il marchio più cercato e cliccato sulla piattaforma è quello di Liu Jo, azienda nata a Carpi nel ’95 e che fa capo alla holding EIH-Eccellenze Italiane Holding (che controlla anche Blufin-Blumarine). Il brand conta una Marche una importante presenza: quella della società Eli, nata nel distretto calzaturiero di Civitanova Marche sotto l’egida di Liu Jo per la produzione della sua linea di calzature donna, uomo e bambino.

Al secondo posto c’è Hogan, marchio di punta della scuderia Tod’s, società dei marchigiani Della Valle; brand nato nel 1985, si identifica con la luxury sneaker di successo tra gli amanti dello stile sporty-chic, capace di fondere armonicamente codici sportivi ed eleganza urbana.

Seguono, al terzo posto, le Geox, venete di Montebelluna.

Al quarto c’è Nero Giardini, celebre marchio marchigiano dalle collezioni uomo, donna e bambino di abbigliamento, calzature e accessori. Enrico Bracalente, classe 1957, è dal ’98 al timone di B.A.G. S.p.A., l’azienda di Monte San Pietrangeli (FM) titolare del brand .

A metà classifica si piazza Solada, brand di abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna e bambino, con sede a Pertusella (Varese). Segue, al sesto posto, le sneakers di Sun68, marchio italiano di abbigliamento casual che opera nel distretto veneto. Al settimo posto, ancora calzature con la CafèNoir di San Miniato Basso (PI).

Vengono della zona industriale Brancadoro, frazione Casette d’Ete nel comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) le calzature di Premiata. Il brand marchigiano è celebre soprattutto per le sue sneakers, unione di capacità artigiana e sperimentazione estetica. Ma non solo: di recente l’azienda ha lanciato una linea di abbigliamento genderless.

A chiudere la classifica troviamo l’eleganza senza tempo di Giorgio Armani (al nono posto) e, infine, lo stile di Elisabetta Franchi, marchio di pret-à-porter per donna, dall’Emilia Romagna.