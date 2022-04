ANCONA – Mobilitazione per la pace, Ancona c’è ed è in prima linea. Si moltiplicano gli eventi per gridare no alla guerra e no al riarmo. Non solo eventi e manifestazioni pubbliche nelle piazze, ma anche spettacoli teatrali.

Si comincia domani (sabato 16 aprile), alle 21, da piazza Cavour, dove partirà la fiaccolata per la pace organizzata – per l’appunto dall’Università della pace –. Direzione, il Passetto di Ancona, anzi, precisamente piazza IV Novembre.



«La fiaccolata? Un modo per lanciare lo slogan ˈNo alla guerra, no al riarmoˈ – fanno sapere, tramite una nota, gli organizzatori. La fiaccolata regionale, organizzata dall’Università per la pace e da molte altre associazioni, avrà luogo domani (sabato 16 aprile) ad Ancona, con partenza – come dicevamo – alle ore 21, da Piazza Cavour per arrivare a piazza IV Novembre».

«Sarà l’occasione per motivare con fermezza e determinazione le ragioni che sono alla base delle richieste di interrompere l’invio delle armi, di non aumentare il budget previsto per le spese militari, di esercitare a tutti i livelli pressioni diplomatiche per rafforzare il dialogo tra le parti fino ad arrivare ad una soluzione che garantisca loro sicurezza reciproca e tuteli le popolazioni, sostenendone il diritto a vivere in pace!».

Nel corso della manifestazione verranno raccolti fondi da destinare alla Caritas diocesana di Ancona – Osimo per sostenere la popolazione ucraina.

Il 30 aprile, inoltre, l’appuntamento è al teatro delle Muse, in piazza della Repubblica, sempre nel capoluogo dorico. È qui, infatti, che, all’insegna della cultura e della solidarietà, verrà messo in scena lo spettacolo dal titolo Rainbow for peace.

Sul palco, alle 17.30, a fine aprile, grandi e piccini potranno partecipare ad un eccezionale evento dal vivo con tutti i protagonisti più amati delle serie televisive firmate Rainbow. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con Marche Teatro, e l’incasso sarà interamente devoluto a Medici Senza Frontiere.

Con uno spettacolo stellare, Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha faranno immergere gli spettatori nel fantastico mondo di Winx Club, fenomeno globale evergreen che quest’anno festeggia 18 anni. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix esplosivo ed essenziale di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta nel 2004.



A far ballare gli spettatori ci saranno anche Pinocchio e la piratessa Freeda, gli esilaranti protagonisti di Pinocchio and Friends, l’acclamata produzione ispirata al classico senza tempo di Carlo Collodi. Il nuovo Pinocchio di Straffi ricrea il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento e educazione.

Per i più piccoli ci saranno Lampo, Milady, Pilou e Polpetta. Non mancherà poi l’energia degli eroi di Summer & Todd l’allegra fattoria. Infine, saliranno sul palco anche Lulu Rabbit ed Ace Panda, i simpatici animaletti giramondo di My passport friends, con una divertente sorpresa per il pubblico.

I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e presso la biglietteria del teatro delle Muse.