La tecnologia 5G permette di navigare a connessioni ultrarapide oltre a godere di performance generali di stabilità e latenza migliorate rispetto alle precedenti generazioni. È considerata a tutti gli effetti la banda ultralarga mobile per eccellenza ed è una rete non ancora disponibile su tutto il territorio nazionale. Per chi fosse interessato a valutare le migliori tariffe telefoniche con 5G incluso, oggi vedremo quali sono le principali proposte sul mercato e, ovviamente, quali sono le più convenienti a cui rivolgere la nostra attenzione.

L’offerta 5G Fastweb

La prima a cui faremo riferimento è l’offerta mobile con 5G di Fastweb per la quale è sempre necessaria una copertura 5G della zona in cui ti trovi, un dispositivo compatibile ed una sim 5G compatibile.

Al momento Fastweb Mobile risulta essere tra le più convenienti in assoluto perché a soli 7,95 € offre minuti nazionali illimitati, chiamate illimitate verso oltre 60 Paesi esteri, 100 sms nazionali e ben 90Gb Internet Mobile fino a 1 gigabit al secondo di velocità di download.

Per l’esattezza le offerte Fastweb Mobile prevedono il 5G incluso senza costi aggiuntivi e, pertanto, l’offerta Fastweb Mobile risulta essere la migliore per l’assenza di costi di attivazione e di contributi per avere la Sim.

In versione maxi l’offerta passa a 150 GB per un costo di 10,95 € al mese e, se abbini anche una tariffa ADSL o Fibra con fisso, avrai anche uno sconto di tre euro al mese sul canone mensile di casa.

Iliad Giga e Windtre Lite 5G

A seguire c’è Iliad Giga a 9,99 € al mese con minuti e telefonate illimitate, sms illimitati e 120 giga di Internet mobile a velocità di 855 Mbps. Anche Iliad propone l’offerta 5G compatibile e senza costi di attivazione ma, a differenza di Fastweb richiede il contributo una tantum di 9,99 € per la Sim.

A salire c’è Windtre di più Lite 5g, l’offerta da 12,99 € al mese che prevede 200 sms, minuti nazionali illimitati e 50 GB di Internet fino ad un gigabit al secondo. Per chi lo desidera c’è anche lo smartphone Oppo A54 5G Incluso con contributo di attivazione di 6,99 €, vincolo di 24 mesi, e 10 € di attivazione per la scheda Sim.

Vodafone Red Pro e Tim Super 5G

Con Vodafone Red Pro al costo di 14,99 € al mese hai minuti illimitati nazionali e verso Paesi Ue, sms illimitati, 50 GB di Internet a 1 gigabit al secondo e 12 mesi di BuddyFit. Questa tariffa può essere attivata da tutti i nuovi clienti e non da chi è già cliente Vodafone. Per ottenere tutta l’offerta, tuttavia, devi pagare un costo di attivazione da 6,99 €.

Infine, c’è l’offerta TIM Super 5G, che risulta essere la proposta più costosa al momento. A 19,99€ al mese offre minuti nazionali ed sms illimitati oltre a 100GB di Internet fino a 2 gigabit al secondo. Include anche Timmusic e Tim Multisim oltre a 100 GB di Google One.

Per gli interessati, quindi, Tim propone l’accesso allo streaming musicale illimitato su oltre 50 milioni di brani e il servizio di condivisione dei giga del piano su un’altra Sim. Google One, invece, è l’estensione della scrivania virtuale che comprende Drive, Foto e Gmail con cui hai sempre più spazio per archiviare i tuoi dati.