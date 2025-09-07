Mercato immobiliare Marche, nel 2024 oltre 22mila compravendite. «Richiesti anche terreni uso commerciale»

Delle oltre 22mila compravendite immobiliari effettuate, 20.782 sono state ad uso abitazione, 1.411 ad uso economico e 79 ad uso speciale

Nel 2024 nelle Marche sono state registrate 22.272 compravendite immobiliari. A dirlo è l’ultimo report dell’Istat sul mercato immobiliare, relativo alle compravendite e ai mutui di fonte notarile – IV trimestre. Delle oltre 22mila compravendite immobiliari effettuate, 20.782 sono state ad uso abitazione, 1.411 ad uso economico (artigianale, commerciale, industriale ecc..) e 79 ad uso speciale (come ad esempio palestre, rifugi). Dai dati emerge che sono stati stipulati complessivamente 7.792 tra mutui e finanziamenti.

«I dati del 2024 sono in linea con quelli del 2023 e mostrano un buon andamento del mercato immobiliare – commenta Emanuele Fiori, presidente regionale della Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – . L’acquisto di un immobile da affittare continua a confermarsi come un importante investimento che consente anche di crearsi un reddito o una pensione per il futuro».

Anche le previsioni relative all’andamento del mercato nel 2025 sono buone: «I primi due trimestri dell’anno in corso mostrano un buon andamento – dice – specie nelle zone costiere che ricalcano il trend degli ultimi due anni. Il mercato immobiliare è in grado di muovere una fetta importante dell’economia regionale ed è in grado di trainare una filiera che va dai tecnici (geometri, architetti e ingegneri), agli impianti, infissi, arredi ed altro. Una filiera che muove fino ad un terzo del pil nazionale».

Tra le nuove tendenze evidenziate dalla Fiaip nelle Marche «la ricerca di terreni ad uso commerciale per la costruzione di impianti, centri commerciali e negozi, una richiesta che ha registrato un incremento». La tipologia di immobile più richiesto e più venduto è quella di un’abitazione di circa 70-75 mq , con due camere, due bagni, soggiorno, cucina e servizi come terrazzi e garage».

A livello nazionale nell’intero anno 2024, il mercato immobiliare con 950.240 convenzioni notarili di compravendita registra un andamento in crescita rispetto all’anno precedente +1,7% complessivp, un aumento del +1,8% nel settore abitativo e del +1,0% nel comparto economico). In aumento anche i mutui +7,2%.

Il IV trimestre sempre a livello nazionale chiude l’anno 2024 con 284.812 compravendite immobiliari con volumi intermediati in crescita del +2,7% rispetto al IV trimestre 2023. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (98.608 nel IV trimestre 2024) crescono del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i mutui avevano segnato un calo quasi diametralmente opposto (-14,5 rispetto al IV trimestre 2022).