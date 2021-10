Dirigente medico in pensione, Mercante, 63 anni, è segretario del sindacato Anaao Assomed. La sua lista ha raggiunto 1.610 voti per 49,33 punti percentuali

CAMERANO – Oriano Mercante è il nuovo sindaco di Camerano. Si è presentato con la lista civica “Camerano unita” in quota centrosinistra a queste elezioni amministrative. Dirigente medico in pensione, Mercante, 63 anni, è segretario del sindacato Anaao Assomed. La sua lista ha raggiunto 1.610 voti per 49,33 punti percentuali. Lo scrutinio delle sei sezioni è terminato poco fa (attorno alle 18.30 di oggi, 4 ottobre).

Oriano Mercante al voto

«Sono molto contento di questa vittoria. Il nostro è un gruppo fatto anche di giovani cui ho dato mandato pieno di gestire la campagna, una coalizione moderata che mi ha scelto come rappresentante. Non abbiamo mai detto una parola storta contro i nostri competitor e vogliamo mantenere questo atteggiamento e collaborare con coloro che vogliono spendersi per Camerano», è stato il primo commento a caldo.

A Camerano (7.213 abitanti per 6.781 elettori) la sfida per la poltrona di sindaco è stata a tre. Due uomini e una donna si sono contesi la fascia tricolore di primo cittadino della città famosa per il Rosso Conero. Ognuno dei tre ha una sola lista a sostegno della propria candidatura. Testa a testa con Mercante Marinella Ippoliti, avvocato, 49 anni, sostenuta dalla maggioranza al governo della Regione, con la lista civica NuovaMente Camerano. A suo appoggio infatti si sono espressi FdI, Lega, FI e Udc. Ha raggiunto il 45,96 per cento (1.500 voti). E poi Giorgio Giostra, con la sua lista civica Camerano è ora, che ha corso alle comunali 2021 con nove candidati e si ripropone candidato come cinque anni fa. I voti ricevuti sono stati 154 (4,72 per cento).

Non ha tentato il secondo mandato la sindaca Annalisa Del Bello (in quota dem) che adesso dovrà consegnare la fascia tricolore a Mercante, cui ha dato il sostegno alla candidatura. Sono 12 i consiglieri da eleggere nel nuovo civico consesso che dovrà insediarsi a breve.

L’affluenza conclusiva alle ore 15 di oggi si è fermata sul 49,73 per cento, diversi punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2016 (57,8 punti percentuali) ma di poco superiore rispetto alla media dei Comuni anconetani al voto (49,5).