Ancona, la meravigliosa Amerigo Vespucci attracca in porto

ANCONA – ll porto di Ancona è pronto ad accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare che sarà ormeggiata al Porto antico, alla banchina San Francesco, il 12 e il 13 ottobre. È il ritorno di un simbolo italiano nel mondo, tanto atteso e amato ovunque il veliero attracchi. Le ultime visite nel porto di Ancona sono state nel 2016 e nel 2019.

«È un orgoglio per tutto il porto di Ancona poter ospitare di nuovo questa nave, tanto affascinante e iconica da essere definita la più bella del mondo – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Al Vespucci diamo il benvenuto da parte dell’Adsp e di tutta la comunità portuale. Il suo arrivo è un segno di identificazione per lo scalo, per la città e per l’intera regione che certamente verrà ad ammirare questo bellissimo veliero che, nei suoi prossimi viaggi, porterà con sé anche Ancona e le Marche».

«Lo scalo dorico, con tutti i suoi principali attori, si prepara all’atteso ritorno dell’Amerigo Vespucci, orgoglio nazionale unanimemente riconosciuto quale il veliero più bello al mondo, attraverso la predisposizione e organizzazione della cornice operativa realizzata sinergicamente da Autorità Marittima, Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico Centrale e tutto il restante cluster marittimo coinvolto – dichiara il Direttore marittimo delle Marche e Comandante della Capitaneria di porto di Ancona, Capitano di vascello Donato De Carolis -. La complessa macchina organizzativa, già in azione da giorni, assicurerà la perfetta e sicura sosta dell’unità dal punto di vista tecnico nautico, ovvero garantendo la predisposizione di una logistica adeguata ad accogliere l’intera collettività, la cui affluenza per poter visitare ed ammirare la nave si prevede già considerevole».

Una serie di attività concertate tra Amministrazione comunale, associazionismo ed altre istituzioni oltre al mondo imprenditoriale, daranno luogo ad un insieme di iniziative diffuse nel cuore della città per salutare la Vespucci. Ad iniziare dalla sezione Food and drink coordinata da Confartigianato che coinvolge naturalmente gli esercenti (locali aderenti su www.laviamaestra.com ), prevista per il 12-13-14-15 ottobre dalle 18.30. Promosso dal Comune un mercatino che si snoda nel centro dorico a cui faranno da contorno esibizioni ed altri eventi, come le performance di danza aerea delle tre scuole principali di danza aerea della città e tanto altro. Le iniziative avranno inizio alle 17.00 per proseguire fino alle 23.30.

«Il ritorno della Vespucci sarà un momento emozionante, per grandi e piccoli, ma soprattutto per i bambini che già nella precedente occasione avevano particolarmente gradito questo meraviglioso incontro con la nave più bella del mondo – afferma il sindaco Valeria Mancinelli -. Ringraziamo per questa attenzione nei confronti di Ancona la Marina Militare e ci apprestiamo con gioia ad accogliere questo pezzo importante di storia e orgoglio italiano nel nostro porto».

«Abbiamo lavorato per rendere più agevole possibile la visita alla Vespucci da parte di cittadini e visitatori, collegando i parcheggi in città con il porto antico; sappiamo che è un evento eccezionale: la Vespucci è amatissima da grandi, da bambini, dagli amatori e quindi attira tantissimo pubblico – sottolinea l’assessore al Porto Ida Simonella -. Quindi non solo ci stiamo attrezzando per servire al meglio il porto ma anche per trasformare questo momento esperienziale in qualcosa di legato alla città sotto il profilo dell’accoglienza, con eventi di spettacolo, shopping ed enogastronomia affinchè coloro che raggiungono Ancona per la Vespucci possano anche trascorrere un momento piacevole in città. Tutto ciò con ulteriori ricadute e benefici sull’economia e sulla vivibilità cittadina».

ORARI DI VISITA DELLA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI

12 ottobre – Secondo le informazioni della Marina Militare, le visite per la popolazione sono previste dalle 14 alle 23, con ingresso gratuito senza prenotazione.

Ingresso al porto di Ancona per le visite all’Amerigo Vespucci – L’accesso al porto di Ancona per la visita alla nave Amerigo Vespucci sarà esclusivamente pedonale. Sarà possibile entrare dai varchi Repubblica, Primiano e dalla portella Santa Maria. Sarà consentito il transito dei veicoli delle persone disabili con esibizione del relativo contrassegno.

Saranno messi a disposizione dei bus navetta per collegare la città con le banchine.