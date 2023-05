Mentre votano fotografano la scheda: due denunce ad Ancona

ANCONA – Durante le operazioni di voto delle ultime elezioni amministrative (14 e 15 maggio), personale della digos è intervenuto ad Ancona in due seggi elettorali, in zona centro. Qui hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due votanti che nel momento dell’esercizio del voto hanno fotografato la propria preferenza. Ad allertare le forze di polizia sono stati i rispettivi presidenti delle sezioni elettorali che hanno udito il click dei cellulari all’interno della cabina di voto.

La violazione penale è stata prontamente riscontrata dagli agenti che hanno controllato l’apparecchio telefonico dei due cittadini segnalati ed hanno accertato che nella memoria dei rispettivi cellulari vi era ancora la foto della scheda elettorale con l’indicazione della preferenza espressa.



La normativa in materia indica che nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene al divieto indicato è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.