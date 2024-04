Un mega yacht di lusso al porto di Ancona: dentro anche una palestra e un beach club

ANCONA – Un mega yacht da sessanta metri ormeggiato ad Ancona. Caccia al facoltoso in vacanza nel capoluogo. È la seconda volta in pochi giorni che lo yacht extralusso ˊStella M.ˊ, battente bandiera delle Cayman, tocca il capoluogo dorico.

Qualche settimana fa, il mega yacht, costruito nei Paesi Bassi, era ormeggiato poco più avanti, ma sempre nello stesso molo, all’altezza dell’Arco Clementino. In tanti, in questi giorni di ponte, l’hanno visto ormeggiato al porto antico. L’imbarcazione si poteva scorgere sin dall’istituto Nautico.

L’equipaggio sarebbe greco e lo yacht (che farebbe capo a una società top secret) pare venga affittato per delle vacanze da sogno. Difficile quantificare il prezzo per viaggiare a bordo di questa barca indimenticabile. Certo è che le tariffe settimanali – dicono gli addetti ai lavori – potrebbero oscillare fra 20mila e 50mila euro. È ragionevole pensare che si possa arrivare fino a un milione di euro.

Senza considerare i costi per l’equipaggio, la cambusa e il vitto (viveri e quant’altro). Costruita su uno scafo in acciaio e con sovrastruttura in alluminio, vanta ponti in teak ed è equipaggiata con due motori diesel Mtu (12V4000) da 1851 Cv. ˊStella M. ˊ naviga comodamente a 14 nodi, raggiungendo una velocità massima di 15 nodi con un’autonomia fino a 4.500 miglia nautiche (Serbatoi da 151mila litri a 14 nodi).

Al suo interno, ˊStella M.ˊ – secondo indiscrezioni – conterebbe sei suite, una cabina vip e due cabine che possono funzionare come doppie o matrimoniali. La master suite conta uno studio e uno spogliatoio privato. Trasporterebbe fino a 14 membri dell’equipaggio e altre 12 persone. A bordo, sauna, ascensore, luci subacquee, beach club, palestra, naturalmente wifi e aria condizionata.