MEG Tributi: la preziosa spalla delle pubbliche amministrazioni vola con Fastnet

ANCONA – Gestione completa del ciclo di vita delle entrate delle pubbliche amministrazioni. MEG Tributi è la spalla su cui gli enti locali possono affidarsi per il coordinamento delle riscossioni e la gestione di eventuali contenziosi. Un pool multidisciplinare di professionisti che ha stretto una sinergia con Fastnet per la gestione degli archivi e la custodia dei dati sensibili. A fare il punto è Antonio Barbone, amministratore delegato della MEG Tributi.

Dottor Barbone, ci parli della MEG Tributi…

«MEG Tributi nasce nel 2021 per affiancare le Pubbliche Amministrazioni nella gestione delle Entrate Locali attraverso servizi innovativi e di qualità che permettono di raggiungere la massima efficienza ed efficacia in un settore divenuto strategico. Su di esso infatti si basa la gran parte della capacità di spesa per offrire servizi ai cittadini. Alla profonda conoscenza della materia dal punto di vista formale e normativo, si affianca una estrema specializzazione nella gestione tecnica delle pratiche, realizzata con l’ausilio di supporti informativi evoluti che permettono di dare risposte certe in tempi certi, garantendo la massima trasparenza e tempestività nella azione a tutela della P.A. e del cittadino contribuente. La solidità del gruppo cui appartiene conferisce a MEG Tributi consistenza ed affidabilità».

Quali sono i servizi offerti e le richieste più frequenti formulate dagli utenti?

«MEG TRIBUTI offre alle Pubbliche Amministrazioni un servizio a 360° per la gestione di tutto il ciclo di vita delle Entrate: dalla fase volontaria all’accertamento dell’evasione, fino alla riscossione coattiva e alla gestione dell’eventuale contenzioso. MEG TRIBUTI gestisce tutte le Entrate Locali, da quelle Tributarie (IMU, TARI) a quelle Extra-Tributarie (Canone Unico Patrimoniale, Violazioni al Codice della Strada, Canone Idrico, Lampade Votive, Affitti ed Alloggi, Rette Mense Scolastiche ed Asili). MEG TRIBUTI copre anche servizi a monte e a valle della riscossione in senso stretto come la “produzione fisica” degli atti attraverso un evoluto centro stampa, per il loro recapito, facendo parte dello stesso gruppo del primo operatore di Poste Private nato in Italia (Mail Express), e per il loro pagamento, essendo partner tecnologico di PagoPA. MEG TRIBUTI affianca l’Ente con attività di supporto nel caso di gestione diretta o realizzando l’outsourcing completo della gestione con l’affidamento in concessione senza gravare sulle risorse dell’Ente. Indipendentemente dalla modalità di gestione prescelta, MEG TRIBUTI garantisce all’Ente un controllo diretto ed esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che, non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l’equilibrio della Finanza Locale al fine di mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività amministrata e, attraverso il contrasto all’evasione, realizzare finalità perequative. Cerchiamo di offrire servizi che le P.A. possono offrire ai loro cittadini, convinti che maggiore trasparenza produca minori costi e maggiore efficienza».

I tecnici Fastnet al lavoro

Gestite ogni giorno innumerevoli dati sensibili. Come custodite i vostri archivi?

«La sicurezza delle informazioni è condizione imprescindibile ma, parimenti, altrettanto importante è l’efficienza. I nostri servizi richiedono macchine altamente prestazionali per via della grande quantità di dati gestiti, nonché flessibilità e scalabilità in funzione dei picchi di lavoro che si presentano periodicamente ed in momenti diversi per i vari clienti gestiti. In questo FASTNET risponde molto bene in quanto la loro infrastruttura basata su vmWare Cloud Director, piattaforma leader a livello mondiale nella distribuzione di servizi cloud, permette di avere accesso, in tempo reale, ad upgrade prestazionali (quali ad esempio, più RAM, Processori o spazio di archiviazione), garantendo al contempo l’isolamento delle risorse in uso attraverso un approccio basato su segmentazione, policy e autenticazione basata su ruoli con controllo granulare dei servizi in uso. Oltre a questo, il nostro partner – così preferiamo chiamare i fornitori che si dimostrano più sensibili a venire incontro alle nostre esigenze e sono lieti di costruire insieme un percorso di reciproca collaborazione e crescita – disponendo di più datacenter geografici, permette di gestire in maniera quasi trasparente aspetti molti importanti per il trattamento dei dati e la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti, quali Business Continuity e Disaster Recovery. Il nostro software per la gestione della riscossione GRWeb, erogato in cloud e qualificato presso AGID market place ne è un esempio tangibile. La nostra azienda presta molta attenzione alla qualità sia dei servizi offerti che dei processi per la loro erogazione. Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001 e stiamo ultimando il percorso per ottenere la certificazione ISO 27001. Anche da questo punto di vista FASTNET è un partner ideale. Le nostre soluzioni girano tutte con successo sulla infrastruttura di FASTNET, qualificata come IAAS presso AGID market place. Siamo davvero molto soddisfatti di questa collaborazione».