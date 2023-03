Maxi supermercato a Osimo Stazione, altro consiglio di quartiere per la nuova viabilità

OSIMO – Ieri sera (22 marzo) si è tenuto a Osimo Stazione un consiglio di quartiere nel quale è stata affrontata la questione della viabilità nel centro abitato una volta aperto il nuovo Oasi lungo la statale 16. Anas si è già espressa vietando a chi scende da nord di svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato, con obbligo a svoltare alla rotatoria di San Rocchetto. I residenti hanno chiesto proposte alternative temendo che le auto svolteranno invece nel parcheggio della stazione ferroviaria, ingolfando il centro abitato. Alcuni hanno sollecitato una nuova rotatoria lungo la statale all’altezza dell’incrocio con via Menotti ma il compromesso meno impattante e più celere da realizzare è stata alla fine condiviso. Si tratta di allargare la carreggiata della statale Adriatica proprio all’altezza di via Menotti, arretrando quest’ultimo l’incrocio per creare una corsia di immissione lungo la statale 16 per entrare nella strada senza sbocco di via Camerano, che costeggia il nuovo Oasi in costruzione.

Le parole del sindaco

«Anas infatti ha vietato la svolta per chi scenda da nord verso sinistra all’ingresso del nuovo market ma allargando la carreggiata poche decine di metri più a sud, sarà possibile svoltare con più sicurezza e senza intasamenti per via Camerano, da dove entrare nel parcheggio del supermercato – spiega il sindaco Simone Pugnaloni, presente assieme a mezza giunta -. Invieremo, dopo adeguato sopralluogo per redigere proposta finale, il nostro progetto ad Anas. La realizzazione di una rotatoria tra la statale 16 e via Menotti sarebbe stata di competenza Anas e avrebbe sicuramente costi e tempi più lunghi. Nell’occasione è stato ricordato l’impegno previsto nel Piano asfalti 2023 per Osimo Stazione, con interventi da svolgere in via Mameli, via Cairoli, via Agnelli e via Piave».