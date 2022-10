Ancona, una mattina con Adriano Panatta e Ciccio Graziani. Gli sportivi in piazza Pertini

In piazza Pertini, arrivano anche il rugbista Martin Castrogiovanni (ex concorrente di Ballando con le Stelle 12) e il telecronista sportivo Andrea Lucchetta

ANCONA – Una giornata con i campioni. In piazza Pertini, arrivano l’ex tennista Adriano Panatta, l’ex calciatore Ciccio Graziani, il rugbista Martin Castrogiovanni (ex concorrente di Ballando con le Stelle 12) e il telecronista sportivo Andrea Lucchetta. Una tappa di chiusura – quella di domani (giovedì 27 ottobre) – dell’edizione 2022 di ˈBanca Generali Un campione per amicoˈ.

L’iniziativa, promossa dai quattro miti dello sport italiano, insegnerà ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ancona non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

A Senigallia la manifestazione “Un campione per amico”: da sinistra Jury Chechi, Andrea Lucchetta, Alessandro Giraldi, Maurizio Mangialardi, Adriano Panatta e Francesco “Ciccio” Graziani

Saranno loro quattro a tentare di trasmettere ai bambini (accompagnati dai loro insegnanti) i valori essenziali che valgono sia in campo sia fuori, nella vita, e nelle relazioni di tutti i giorni. «Felici di tornare nelle Marche – fa sapere Panatta –. L’obiettivo è trasmettere sensazioni uniche. Lo sport è il giusto traino per condividere con i ragazzi i valori essenziali, i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri».

L’obiettivo del tour – che si chiude domani a partire dalle 9.30, in pizza Pertini – è quello di avvicinare i ragazzi, soprattutto dopo 2 anni di stop a causa della pandemia da covid, ad un’attività fisica regolare,

indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e ad una crescita sana.

«Siamo molto contenti di promuovere nelle Marche e in particolare ad Ancona un evento che non è solo sportivo ma che racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione» – spiega Ermes Biagiotti, Area manager di Banca Generali Private in Abruzzo, Marche e Umbria.

«Crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio» – conclude Biagiotti.

Ed è così che piazza Pertini, grazie all’aiuto e al sostegno delle autorità locali, si trasformerà per una mattinata in una vera palestra a cielo aperto.